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Трех мужчин увезли в полицию с Аничкова моста. Они пытались утеплить коней Клодта так же, как и у Манежа

Трех человек, которые пытались надеть на копыта коней Клодта на Аничковом мосту варежки, увезли в полицию

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Диоскур у Манежа
Диоскур у МанежаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Зима близко», — посчитали три блогера. И решили увеличить свою аудиторию не раздеваясь, а одевая. Как стало известно «Фонтанке», в полицию Центрального района 3 ноября около 10:30 поступило сообщение от очевидцев о том, что на Аничковом мосту двое мужчин пытаются натянуть на копыта конных статуй авторства Петра Клодта красные варежки, а третий снимает это с помощью дрона.

Всех троих увезли в отдел полиции для объяснений.

Как писала «Фонтанка», троица успела утеплить коней Диоскуров у Манежа. В музейном комплексе не побежали жаловаться, а решили посмотреть, насколько новая одежка эстетично смотрится. Если в ней нет ничего оскорбительного или противозаконного, музейщики будут считать это просто шуткой.

Диоскур у Манежа
Диоскур у МанежаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (40)

angel of death
т.е. показывать мимопроходящим детям скульптуры с неприкрытыми гениталиями - это для оскорблённых нормально? =)))))
школьник
лучше бы писи статуям прикрыли. да и коням тоже.
rednicks
Не тот орган утепляли)
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