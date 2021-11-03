Трех мужчин увезли в полицию с Аничкова моста. Они пытались утеплить коней Клодта так же, как и у Манежа

«Зима близко», — посчитали три блогера. И решили увеличить свою аудиторию не раздеваясь, а одевая. Как стало известно «Фонтанке», в полицию Центрального района 3 ноября около 10:30 поступило сообщение от очевидцев о том, что на Аничковом мосту двое мужчин пытаются натянуть на копыта конных статуй авторства Петра Клодта красные варежки, а третий снимает это с помощью дрона.



Всех троих увезли в отдел полиции для объяснений.



Как писала «Фонтанка», троица успела утеплить коней Диоскуров у Манежа. В музейном комплексе не побежали жаловаться, а решили посмотреть, насколько новая одежка эстетично смотрится. Если в ней нет ничего оскорбительного или противозаконного, музейщики будут считать это просто шуткой.

