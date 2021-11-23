Росздравнадзору могут разрешить блокировать сайты с поддельными коронавирусными справками и сертификатами

Минздрав России хочет дать Росздравнадзору возможность блокировать сайты, где продают поддельные справки и сертификаты о вакцинации.
«Проект федерального закона <...> разработан во исполнение поручений <…> по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов», — сообщает 23 ноября РИА Новости.
Владельцы сайтов также должны будут сами мониторить информацию о продаже справок и сертификатов.
Проект закона подготовлен Минздравом России.
В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил целому ряду ведомств бороться с поддельными справками. За месяц по всей России выявили случаи подделки сертификатов о вакцинации: например, в Петербурге, Красноярске и Калининграде.