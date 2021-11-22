Смольный оштрафует 11 баров за работу в ночное время

С 15 по 21 ноября в дневное время сотрудники комитетов по промышленной политике и по контролю за имуществом проверили 69 магазинов, 15 точек общепита и 18 организаций сферы услуг в разных районах города. Нарушения выявлены в 9 объектах — у них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции.



В вечернее и ночное время проинспектировано более 30 объектов общепита и досуга в Центральном, Московском и Василеостровском районах. Большинство из них соблюдали антиковидные требования и были закрыты после 23:00.