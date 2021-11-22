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Смольный оштрафует 11 баров за работу в ночное время

За последнюю неделю власти Петербурга уличили в нарушении коронавирусных ограничений 11 заведений общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора 22 ноября.

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С 15 по 21 ноября в дневное время сотрудники комитетов по промышленной политике и по контролю за имуществом проверили 69 магазинов, 15 точек общепита и 18 организаций сферы услуг в разных районах города. Нарушения выявлены в 9 объектах — у них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции.

В вечернее и ночное время проинспектировано более 30 объектов общепита и досуга в Центральном, Московском и Василеостровском районах. Большинство из них соблюдали антиковидные требования и были закрыты после 23:00.

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Проигнорировали запреты и продолжали принимать посетителей 11 баров, кальянных и ночных клубов на Литейном, Московском и Лиговском проспектах, улицах Ломоносова, Рубинштейна, Беринга, Жуковского, на Разъезжей и Стремянной улицах.

Среди них есть те, кто неоднократно нарушал установленные требования, несмотря на штрафы и предупреждения. По результатам проверок возбуждены административные производства, нарушители будут оштрафованы, отметили в пресс-службе Смольного.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Скоро пить и есть ночью запретят.И в одиночку.
Mai
Смольный только грозится...
VKuser1021921
Это ж надо за неделю проверить пару десятков баров на весь город. А весь общепит уже на низком старте строго не пущать с 1 декабря. Всё ждут проверок.
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