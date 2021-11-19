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Посреди ноября на севере Петербурга решили сдуть листву и покосить траву

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В Калининском районе Петербурга под конец ноября решили покосить траву возле домов. Об этом 19 ноября сообщил читатель «Фонтанки» Петр.

По его словам, между домами 12, 14 и 16 по Лужской улице чуть позднее 10 утра он увидел рабочих, которые убирали листья с помощью воздуходувов. «Это уже не первый раз после запрета — в предыдущий раз писал во «ВКонтакте» лично Виктору Борщеву (вопрос проигнорирован) и выкладывал подтверждающее видео в группу Жилищного комитета», — сказал он.

После этого рабочие перешли к покосу травы. На претензии жителя они ответили, что соответствующие поручения им дали в администрации муниципального округа №21. Там «Фонтанке» объяснили, что на адрес вышли из-за жалоб жителей.

«Говорят, что мы не косим там. Вот кому-то не нравится это, а кто-то, наоборот, недоволен, что не покошено», — сказали там. Уточнять, когда именно пришла заявка, в муниципалитете не стали.

Там заявили, что использовать воздуходувы для уборки листвы можно, а если в действиях рабочих жители увидели нарушения, то посоветовали изложить это в письменном обращении. «Никакого запрета нет, есть только ограничение, что близко нельзя», — сказали в МО.

В сентябре Смольный решил продлить агротехнический период из-за теплой погоды, установившейся в городе. Копать и косить, а также производить другие работы по благоустройству можно было до 11 ноября.

Косьба при этом, согласно регламенту, в целом должна осуществляться с мая по сентябрь не реже одного раза месяц. Разрешенная высота покрова — от 3 до 15 см. Изменения также вводились только в летний период, когда жара выжгла газоны и их было запрещено косить, если высота травостоя ниже 20 см.

А воздуходувы этой осенью из-за массовых жалоб вблизи домов запретили применять совсем. Это стало одним из последних распоряжений теперь уже бывшего главы Жилищного комитета Виктора Борщева, которое было разослано в районные администрации. Газоны от листвы убирать при этом можно, но вдали от домов. Есть и условия по времени: по будням — не ранее 10:00, а в выходные — с 12:00. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

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Комментарии (4)

rt7421656
Не убирают -плохо, убирают -тоже плохо. Машины во дворах гудят и гремят без конца-норм, а воздуходувка помешала. Петру бы женщину найти.
Сеньор Родригес
Лучше бы дули траву
shushu
трава активно растет с мая и в первой половине лета, потом все меньше и меньше, к осени вообще можно не стричь уже. Разве только пройти измельчителем, чтоб листву опавшую покрошить
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