Посреди ноября на севере Петербурга решили сдуть листву и покосить траву

В Калининском районе Петербурга под конец ноября решили покосить траву возле домов. Об этом 19 ноября сообщил читатель «Фонтанки» Петр.

По его словам, между домами 12, 14 и 16 по Лужской улице чуть позднее 10 утра он увидел рабочих, которые убирали листья с помощью воздуходувов. «Это уже не первый раз после запрета — в предыдущий раз писал во «ВКонтакте» лично Виктору Борщеву (вопрос проигнорирован) и выкладывал подтверждающее видео в группу Жилищного комитета», — сказал он.

После этого рабочие перешли к покосу травы. На претензии жителя они ответили, что соответствующие поручения им дали в администрации муниципального округа №21. Там «Фонтанке» объяснили, что на адрес вышли из-за жалоб жителей.



«Говорят, что мы не косим там. Вот кому-то не нравится это, а кто-то, наоборот, недоволен, что не покошено», — сказали там. Уточнять, когда именно пришла заявка, в муниципалитете не стали.

Там заявили, что использовать воздуходувы для уборки листвы можно, а если в действиях рабочих жители увидели нарушения, то посоветовали изложить это в письменном обращении. «Никакого запрета нет, есть только ограничение, что близко нельзя», — сказали в МО.