Горизбирком проигнорировал требование ЦИК уволить глав двух территориальных комиссий

Замглавы Горизбиркома Олег Зацепа перечислил, что были поданы иски об оспаривании решений пяти участковых избирательных комиссий: № 757, № 758 и № 771(округ № 212) и № 1379 и № 1991 (округ № 218). В первой инстанции, как указано в аналитической справке (есть в распоряжении редакции), районные суды отказались их рассматривать, за исключением дел, рассматриваемых в Кировском районном суде по УИК № 771, № 758 и № 757. После жалобы в Городской суд они будут рассмотрены по существу.



Член Горизбиркома Алексей Березин обратил внимание, что Горсуд принимает разные решения в зависимости от районных судов, и призвал подавать жалобы в кассационные инстанции, чтобы добиться рассмотрения по существу и по другим участкам.



Кроме того, он, а также его коллега Дмитрий Краснянский констатировали, что Горизбирком не выполнил требование ЦИК освободить от должностей глав территориальных избиркомов, на которые были возложены обязанности окружных комиссий по думским выборам: № 212 (Город Санкт-Петербург — Западный одномандатный избирательный округ) и № 218 (Город Санкт-Петербург — Южный одномандатный избирательный округ).



«Мы дополним справку о том, что освобождена от должности председатель 47-го ТИКа и исключена из ТИК 2. Что касается решений, которые упомянуты в постановлении ЦИК, но нами не приняты, можно лишь констатировать, что той проверкой, которая была проведена, оснований для этого не выявлено», — сказал Зацепа.



Напомним, участок № 1379 во время выборов запомнился тем, что неизвестный попытался прикрыть камеру наблюдения картонкой, пока неизвестный человек что-то делал у сейфа с избирательной документаций. УИК № 1991 «минировали» в первый день голосования, на трех других участках ночью зафиксировали посторонних.



По округу № 218 в Госдуму прошел Виталий Милонов, по округу № 212 — Александр Тетердинко. Оба — представители «Единой России».

