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Горизбирком проигнорировал требование ЦИК уволить глав двух территориальных комиссий

Горизбирком на заседании 18 ноября одобрил решение направить в ЦИК аналитическую справку в ответ на требование Центральной комиссии принять ряд мер по итогам осенних выборов. Городская комиссия выполнила не все пункты.

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Замглавы Горизбиркома Олег Зацепа перечислил, что были поданы иски об оспаривании решений пяти участковых избирательных комиссий: № 757, № 758 и № 771(округ № 212) и № 1379 и № 1991 (округ № 218). В первой инстанции, как указано в аналитической справке (есть в распоряжении редакции), районные суды отказались их рассматривать, за исключением дел, рассматриваемых в Кировском районном суде по УИК № 771, № 758 и № 757. После жалобы в Городской суд они будут рассмотрены по существу.

Член Горизбиркома Алексей Березин обратил внимание, что Горсуд принимает разные решения в зависимости от районных судов, и призвал подавать жалобы в кассационные инстанции, чтобы добиться рассмотрения по существу и по другим участкам.

Кроме того, он, а также его коллега Дмитрий Краснянский констатировали, что Горизбирком не выполнил требование ЦИК освободить от должностей глав территориальных избиркомов, на которые были возложены обязанности окружных комиссий по думским выборам: № 212 (Город Санкт-Петербург — Западный одномандатный избирательный округ) и № 218 (Город Санкт-Петербург — Южный одномандатный избирательный округ).

«Мы дополним справку о том, что освобождена от должности председатель 47-го ТИКа и исключена из ТИК 2. Что касается решений, которые упомянуты в постановлении ЦИК, но нами не приняты, можно лишь констатировать, что той проверкой, которая была проведена, оснований для этого не выявлено», — сказал Зацепа.

Напомним, участок № 1379 во время выборов запомнился тем, что неизвестный попытался прикрыть камеру наблюдения картонкой, пока неизвестный человек что-то делал у сейфа с избирательной документаций. УИК № 1991 «минировали» в первый день голосования, на трех других участках ночью зафиксировали посторонних.

По округу № 218 в Госдуму прошел Виталий Милонов, по округу № 212 — Александр Тетердинко. Оба — представители «Единой России».

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Комментарии (4)

iphonedimona
Если по уму, то в 218-м надо либо итоги "выборов" отменять, либо признать всех жителей округа пациентами психушки и огородить территорию. Кто в здравом уме будет голосовать за "чудилу с кадилом"?
264874211
Помойка в нашем Городе смердит покрепче, чем где-либо.
А позорную шарагу разогнать следует полностью.
Карабас Барабас
Открытым текстом: ЦИК идите все в задницу. Тьфу на вас. Наш кумир Милонов.
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