Замглавы Горизбиркома Олег Зацепа перечислил, что были поданы иски об оспаривании решений пяти участковых избирательных комиссий: № 757, № 758 и № 771(округ № 212) и № 1379 и № 1991 (округ № 218). В первой инстанции, как указано в аналитической справке (есть в распоряжении редакции), районные суды отказались их рассматривать, за исключением дел, рассматриваемых в Кировском районном суде по УИК № 771, № 758 и № 757. После жалобы в Городской суд они будут рассмотрены по существу.
Член Горизбиркома Алексей Березин обратил внимание, что Горсуд принимает разные решения в зависимости от районных судов, и призвал подавать жалобы в кассационные инстанции, чтобы добиться рассмотрения по существу и по другим участкам.
Кроме того, он, а также его коллега Дмитрий Краснянский констатировали, что Горизбирком не выполнил требование ЦИК освободить от должностей глав территориальных избиркомов, на которые были возложены обязанности окружных комиссий по думским выборам: № 212 (Город Санкт-Петербург — Западный одномандатный избирательный округ) и № 218 (Город Санкт-Петербург — Южный одномандатный избирательный округ).
«Мы дополним справку о том, что освобождена от должности председатель 47-го ТИКа и исключена из ТИК 2. Что касается решений, которые упомянуты в постановлении ЦИК, но нами не приняты, можно лишь констатировать, что той проверкой, которая была проведена, оснований для этого не выявлено», — сказал Зацепа.
Напомним, участок № 1379 во время выборов запомнился тем, что неизвестный попытался прикрыть камеру наблюдения картонкой, пока неизвестный человек что-то делал у сейфа с избирательной документаций. УИК № 1991 «минировали» в первый день голосования, на трех других участках ночью зафиксировали посторонних.
По округу № 218 в Госдуму прошел Виталий Милонов, по округу № 212 — Александр Тетердинко. Оба — представители «Единой России».
Горизбирком проигнорировал требование ЦИК уволить глав двух территориальных комиссий
Горизбирком на заседании 18 ноября одобрил решение направить в ЦИК аналитическую справку в ответ на требование Центральной комиссии принять ряд мер по итогам осенних выборов. Городская комиссия выполнила не все пункты.
Замглавы Горизбиркома Олег Зацепа перечислил, что были поданы иски об оспаривании решений пяти участковых избирательных комиссий: № 757, № 758 и № 771(округ № 212) и № 1379 и № 1991 (округ № 218). В первой инстанции, как указано в аналитической справке (есть в распоряжении редакции), районные суды отказались их рассматривать, за исключением дел, рассматриваемых в Кировском районном суде по УИК № 771, № 758 и № 757. После жалобы в Городской суд они будут рассмотрены по существу.