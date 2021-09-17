Об этом «Фонтанке» 17 сентября рассказал очевидец, петербуржец Максим Тихонов, который снял происходившее на видео. «На участке 1992 была найдена записка с сообщением о том, что участок заминирован. Сейчас нас пытаются всех принудительно исключить с территории», — рассказал Тихонов. Он пояснил, что после этого мужчина попытался — и успешно — вынести с избирательного участка толстую пачку бюллетеней, причем нес документацию под курткой. На выходе его попыталась остановить девушка, мужчина грубо ее оттолкнул и вышел.

Максим Тихонов

В настоящее время у здания петербургской школы № 462, где расположен участок, находятся сотрудники полиции, МЧС, скорая, а также кандидаты в депутаты. Все ожидают приезда кинологов с собакой.

«Имела место провокация. Этот инцидент ТИКом рассматривался. По сообщению председателя территориальной избирательной комиссии, какой-то гражданин вырвал со стола бюллетени и покинул участковую избирательную комиссию. Представителями МВД, которые там, естественно, дежурят, он был остановлен, и сразу же бюллетени были возвращены назад. Они были не испорчены, их количество было таким же. Констатируем пока что, что такая провокация там имела место быть», — прокомментировал на брифинге член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

Он добавил, что в расположенном в Павловске УИК № 1991 произошла похожая ситуация. «Мы получили информацию от представителей силовых ведомств, что там была обнаружена записка о предполагаемом взрывном устройстве и проведена эвакуация соответствующими органами. Участок осмотрен, никого устройства там не обнаружено, и все вернулись на свои места», — пояснил член городской комиссии.

