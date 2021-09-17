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В Пушкинском районе Петербурга на выборах «минировали» участок и пытались сбежать с бюллетенями

Закрытие избирательного участка в первый день выборов в поселке Александровская проходит бурно. Сначала там объявили эвакуацию, а затем мужчина вынес с участка избирательные бюллетени, попутно применив физическое насилие к девушке.

Об этом «Фонтанке» 17 сентября рассказал очевидец, петербуржец Максим Тихонов, который снял происходившее на видео. «На участке 1992 была найдена записка с сообщением о том, что участок заминирован. Сейчас нас пытаются всех принудительно исключить с территории», — рассказал Тихонов.

Он пояснил, что после этого мужчина попытался — и успешно — вынести с избирательного участка толстую пачку бюллетеней, причем нес документацию под курткой. На выходе его попыталась остановить девушка, мужчина грубо ее оттолкнул и вышел.

Максим Тихонов

В настоящее время у здания петербургской школы № 462, где расположен участок, находятся сотрудники полиции, МЧС, скорая, а также кандидаты в депутаты. Все ожидают приезда кинологов с собакой.

«Имела место провокация. Этот инцидент ТИКом рассматривался. По сообщению председателя территориальной избирательной комиссии, какой-то гражданин вырвал со стола бюллетени и покинул участковую избирательную комиссию. Представителями МВД, которые там, естественно, дежурят, он был остановлен, и сразу же бюллетени были возвращены назад. Они были не испорчены, их количество было таким же. Констатируем пока что, что такая провокация там имела место быть», — прокомментировал на брифинге член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

Он добавил, что в расположенном в Павловске УИК № 1991 произошла похожая ситуация. «Мы получили информацию от представителей силовых ведомств, что там была обнаружена записка о предполагаемом взрывном устройстве и проведена эвакуация соответствующими органами. Участок осмотрен, никого устройства там не обнаружено, и все вернулись на свои места», — пояснил член городской комиссии.

Голосование будет проходить каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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