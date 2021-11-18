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Putin Team Russia получил правительственную премию

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Бренд спортивной одежды Putin Team Russia получил всероссийскую правительственную премию за качество продукции и услуг, а также обеспечение их безопасности.

«Премия правительства РФ в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества присуждена фабрике «Юниформ Ателье» дизайнера Дмитрия Шишкина, на которой отшивается линейка спортивной одежды под соответствующим брендом. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин», — цитирует 18 ноября ТАСС сообщение дизайнера Дмитрия Шишкина, выпускающего этот бренд.

Куратором проекта выступает Минпромторг. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества Роскачества.

Цифровая швейная фабрика обеспечивает производство по «полному циклу», от разработки дизайна до выпуска. Продукция поставляется на экспорт в три страны. Она представлена в официальном павильоне России на Всемирной выставке в Дубае.

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Комментарии (1)

Mazzzz
Что нибудь полосатое есть в коллекции ?
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