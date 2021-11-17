Крокодилу Тотоше из Ленинградского зоопарка стукнуло 30 лет. На вечеринку в честь его дня рождения приползли красноухие черепахи

Единственному крокодилу Ленинградского зоопарка исполнилось 30 лет. По словам работников зоологического парка, бег времени его не пугает — зеленый чувствует себя здоровым и в целом доволен жизнью.
Как рассказали в пресс-службе зоопарка 17 ноября, день рождения хвостатый встретил в компании верных маленьких друзей — красноухих черепах. В природе они бы стали для него хорошим обедом, но, вопреки инстинктам, Тотоша вежлив к сородичам и никогда их не обижает.
За три десятка лет крокодил дорос до трех метров и набрал 100 килограммов. Животное получает около 1,5 килограмма куры или трески раз в неделю. Так редко питаться ему позволяет медленный метаболизм.
Каждое воскресенье в 13:00 можно наблюдать кормление Тотоши. Кто знает, может, он даже удостоит вас своей по-крокодильи голливудской улыбкой в 65 зубов.