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Крокодилу Тотоше из Ленинградского зоопарка стукнуло 30 лет. На вечеринку в честь его дня рождения приползли красноухие черепахи

Крокодил Тотоша из Ленинградского зоопарка празднует день рождения

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Единственному крокодилу Ленинградского зоопарка исполнилось 30 лет. По словам работников зоологического парка, бег времени его не пугает — зеленый чувствует себя здоровым и в целом доволен жизнью.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка 17 ноября, день рождения хвостатый встретил в компании верных маленьких друзей — красноухих черепах. В природе они бы стали для него хорошим обедом, но, вопреки инстинктам, Тотоша вежлив к сородичам и никогда их не обижает.

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За три десятка лет крокодил дорос до трех метров и набрал 100 килограммов. Животное получает около 1,5 килограмма куры или трески раз в неделю. Так редко питаться ему позволяет медленный метаболизм.

Каждое воскресенье в 13:00 можно наблюдать кормление Тотоши. Кто знает, может, он даже удостоит вас своей по-крокодильи голливудской улыбкой в 65 зубов.

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