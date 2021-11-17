СК Белоруссии назвал действия польских силовиков в отношении мигрантов «преступлением против безопасности человечества»

Следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков в отношении мигрантов как преступление против безопасности человечества. Об этом сообщает информационное агентство БелТА со ссылкой на СК.
«Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и на нем. Следственный комитет возбудил уголовное дело
Накануне, 16 ноября, вблизи места временного размещения беженцев в пункте пропуска «Брузги» некоторые мужчины-иностранцы предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Они устремились к ограждениям и попытались их демонтировать.
Польская сторона применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить мигрантов. Последние принялись забрасывать силовиков всем, что попадалось под руку, в ответ на них направили струи водометов и светошумовые гранаты.