СК Белоруссии назвал действия польских силовиков в отношении мигрантов «преступлением против безопасности человечества»

Следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков в отношении мигрантов как преступление против безопасности человечества. Об этом сообщает информационное агентство БелТА со ссылкой на СК.



«Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и на нем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 128 УК (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью)», — процитировало агентство сообщение ведомства 17 ноября.

