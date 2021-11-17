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СК Белоруссии назвал действия польских силовиков в отношении мигрантов «преступлением против безопасности человечества»

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Следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков в отношении мигрантов как преступление против безопасности человечества. Об этом сообщает информационное агентство БелТА со ссылкой на СК.

«Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и на нем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 128 УК (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью)», — процитировало агентство сообщение ведомства 17 ноября.

Накануне, 16 ноября, вблизи места временного размещения беженцев в пункте пропуска «Брузги» некоторые мужчины-иностранцы предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Они устремились к ограждениям и попытались их демонтировать.

Польская сторона применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить мигрантов. Последние принялись забрасывать силовиков всем, что попадалось под руку, в ответ на них направили струи водометов и светошумовые гранаты.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.

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Комментарии (8)

260671581
А действия советских пограничников препятствующих пересечению границы СССР гражданами Германии тоже были преступлением против человечности?
БабкаАТС
чья бы корова мычала о преступлениях против человечности
Cвифт
.... совсем с цепи сорвались.
--- (с) Польская журналистская организация заявила о нападении на фоторепортеров.
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