Суд отменил заочный арест Савельева, который передал Gulagu.net видео с пытками

Первый кассационный суд отменил решение о заочном аресте программиста Сергея Савельева, который передал Gulagu.net архив видео с пытками заключенных. Об этом 16 ноября говорится на сайте суда.



Савельева обвиняли в «неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем копирование информации, совершенном из корыстной заинтересованности». В отношении него было возбуждено уголовное дело, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.



Прокуратура попросила отменить меру пресечения на основании того, что суд первой инстанции «не убедился в обоснованности подозрения в причастности Савельева». Уголовное дело в отношении программиста ранее было прекращено.

