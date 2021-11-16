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Суд отменил заочный арест Савельева, который передал Gulagu.net видео с пытками

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Первый кассационный суд отменил решение о заочном аресте программиста Сергея Савельева, который передал Gulagu.net архив видео с пытками заключенных. Об этом 16 ноября говорится на сайте суда.

Савельева обвиняли в «неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем копирование информации, совершенном из корыстной заинтересованности». В отношении него было возбуждено уголовное дело, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Прокуратура попросила отменить меру пресечения на основании того, что суд первой инстанции «не убедился в обоснованности подозрения в причастности Савельева». Уголовное дело в отношении программиста ранее было прекращено.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что по фактам пыток в тюремной больнице в Саратовской области расследуют 12 уголовных дел.

Летом 2013 года сотрудники ФСБ задержали Сергея Савельева в городе Крымске за торговлю наркотиками. Его приговорили к 9 годам. Отбывать наказание отправили в Саратовскую область, где он оказался в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Савельев стал свидетелем многочисленных пыток заключенных, включая изнасилования. Имея доступ к записям регистраторов сотрудников ФСИН, он копировал архив на флеш-носители. После освобождения Савельев на маршрутке добрался до Белоруссии, откуда он родом, и перебрался во Францию, где запросил политического убежища.

Правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию архива в октябре 2021 года. Следственный комитет возбудил серию уголовных дел. Руководство Саратовского УФСИН подало в отставку, начальство ОТБ-1 было уволено.

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Комментарии (3)

ivan5_5e4d10fe646f6
Да дoмoй теперь мoжнo!
shushu
Ну вот, справедливость торжествует. Теперь зачем ему политическое убежище во Франции (да ведь его и не преследуют в России, за что ему давать убежище). Может смело возвращаться на родину. Как говорилось в фильме "Бег", до первой стенки.
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