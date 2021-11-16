По фактам пыток в тюремной больнице в Саратовской области расследуют 12 уголовных дел, ряду людей предъявили обвинения. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на генпрокурора РФ Игоря Краснова.
«По всем известным ситуациям в Саратовской области, в Саратовской туберкулезной больнице, в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел — по изнасилованию, вымогательству, превышению должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения», — процитировало его агентство 16 ноября.
Краснов отметил, что прокуратура контролирует расследование этих уголовных дел. По его словам, новые факты насилия над заключенными свидетельствуют о том, что уголовно-исполнительную систему «продолжает лихорадить». Только за девять месяцев в учреждениях УИС выявили свыше 103 тысяч нарушений закона.
«Фонтанка» писала, что 4 октября в распоряжение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.
Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице
После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.
Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.
10 ноября были опубликованы новые видеозаписи. В 13-минутном ролике собрали пытки в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице
Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам».