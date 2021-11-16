«По всем известным ситуациям в Саратовской области, в Саратовской туберкулезной больнице, в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел — по изнасилованию, вымогательству, превышению должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения», — процитировало его агентство 16 ноября.

По фактам пыток в тюремной больнице в Саратовской области расследуют 12 уголовных дел, ряду людей предъявили обвинения. Об этом сообщило ТАСС , ссылаясь на генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Краснов отметил, что прокуратура контролирует расследование этих уголовных дел. По его словам, новые факты насилия над заключенными свидетельствуют о том, что уголовно-исполнительную систему «продолжает лихорадить». Только за девять месяцев в учреждениях УИС выявили свыше 103 тысяч нарушений закона.



«Фонтанка» писала, что 4 октября в распоряжение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.



Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1 , белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6 .



После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.

