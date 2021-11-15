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В вагоне МЦК подрались москвичи и приезжие

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В минувшие выходные в вагоне Московского центрального кольца (МЦК) подрались москвичи и приезжие. Конфликт вспыхнул после того, как пассажирка сделала замечание шумевшим мигрантам.

Как сообщает 15 ноября издание «Подъем», за репликой женщины последовали оскорбления со стороны компании, за гражданку вступились другие пассажиры. В итоге обидчиков выбросили из вагона. В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Похожий конфликт произошел 4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро. Трое уроженцев Дагестана избили мужчину после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели принялись осыпать женщину оскорблениями. Молодой человек заступился за нее, за что и поплатился.

Видеозапись, на которой запечатлена драка, появилась в социальных сетях. Когда поезд прибыл на станцию, злоумышленники скрылись. Позже, 6 октября, стало известно, что их нашли и задержали. Все они останутся в СИЗО до 5 декабря.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по 3-й части 30-й статьи и 2-й части 105-й статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Помимо этого, он поручил наградить избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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Комментарии (8)

260928241
Это ксенофобия.
James Cook
Это уже становится обыденностью.
261847251
"В итоге обидчиков выбросили из вагона"

На ходу? Проезжая по мосту?
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