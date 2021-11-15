В вагоне МЦК подрались москвичи и приезжие

В минувшие выходные в вагоне Московского центрального кольца (МЦК) подрались москвичи и приезжие. Конфликт вспыхнул после того, как пассажирка сделала замечание шумевшим мигрантам.



Как сообщает 15 ноября издание «Подъем», за репликой женщины последовали оскорбления со стороны компании, за гражданку вступились другие пассажиры. В итоге обидчиков выбросили из вагона. В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Похожий конфликт произошел 4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро. Трое уроженцев Дагестана избили мужчину после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели принялись осыпать женщину оскорблениями. Молодой человек заступился за нее, за что и поплатился.

