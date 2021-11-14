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Очевидцы: На Союзном задержали поджигателя квартиры и спасли кошек

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Воскресенье, 14 ноября, в Петербурге стало днём пожаров. Горели и жилые дома, и нежилые, и производственные помещения. Есть один погибший и спасённые коты.

Подробности утреннего пожара на Союзном проспекте, 8, корпус 1 в Невском районе рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным МЧС, в 7 часов утра там в однокомнатной квартире выгорела 16-метровая комната. Четыре пожарных расчёта (20 человек) потушили её за полчаса, никто не пострадал.

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Местные жители утверждают, что причиной ЧП стал поджог, и подозреваемого уже задержали. Он якобы сознался в содеянном: предположительно, он мстил даме.

В квартире находились домашние животные, их спасли. «Коты из этой квартиры, один был в квартире на балконе, другой в общем коридоре, — рассказывает Александр. — Два котика были переданы соседям, с ними всё хорошо».

Напомним, утром в Петербурге сильно горел заброшенный памятник — дом Басевича. В пожаре на территории Ижорских заводов погиб рабочий. В Колпино пострадала женщина. В ТЦ «Китай город» тушили печь в ресторане. Ближе к вечеру, как сообщило ГУ МЧС, сгорели две бытовки — в посёлке Новосёлки Пушкинского района и в Петро-Славянке Колпинского района.

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