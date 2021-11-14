Очевидцы: На Союзном задержали поджигателя квартиры и спасли кошек

Воскресенье, 14 ноября, в Петербурге стало днём пожаров. Горели и жилые дома, и нежилые, и производственные помещения. Есть один погибший и спасённые коты.



Подробности утреннего пожара на Союзном проспекте, 8, корпус 1 в Невском районе рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным МЧС, в 7 часов утра там в однокомнатной квартире выгорела 16-метровая комната. Четыре пожарных расчёта (20 человек) потушили её за полчаса, никто не пострадал.

