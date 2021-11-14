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В ТЦ «Китай-город» работали пожарные. Горело масло на «национальной» кухне

В китайском ресторане в Петербурге произошёл пожар

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Китайское кафе на первом этаже торгового центра в Выборгском районе Петербурга загорелось 14 ноября. Надолго от воскресного шопинга случившееся не оторвало.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные подразделения выехали на Выборгское шоссе, 503/1 незадолго до половины пятого часа вечера. Огонь вспыхнул на кухне кафе «Дон Бао», расположенного на первом этаже ТЦ «Китай-город».

К приезду пожарных сотрудники и посетители были уже на улице. В кафе площадью 15 квадратных метров горело масло на печи.

«В 16:39 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве. К тушению привлекли два расчёта — 10 пожарных, дополнительные силы не потребовались.

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Комментарии (3)

Денеб
Кафе «Дон Бао» прошло крещение огнём......
07A
Оно не горело, это этап в технологии приготовления блюда "Сверчки по императорски"!
Riptide
А позвольте полюбопытствовать, С КАКОГО места загорелось©️❓
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