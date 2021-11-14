В ТЦ «Китай-город» работали пожарные. Горело масло на «национальной» кухне

Китайское кафе на первом этаже торгового центра в Выборгском районе Петербурга загорелось 14 ноября. Надолго от воскресного шопинга случившееся не оторвало.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные подразделения выехали на Выборгское шоссе, 503/1 незадолго до половины пятого часа вечера. Огонь вспыхнул на кухне кафе «Дон Бао», расположенного на первом этаже ТЦ «Китай-город».



К приезду пожарных сотрудники и посетители были уже на улице. В кафе площадью 15 квадратных метров горело масло на печи.

