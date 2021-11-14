Суд, банкротство, ОПГ: у компании, в цеху которой при пожаре погиб рабочий, есть долги и богатое прошлое

Прокуратура начала проверку в отношении производственной компании «Свелен», в цеху которой 14 ноября тушили пожар по повышенному номеру сложности 1-Бис. Спасенный из огня рабочий скончался в больнице.



В системе «СПАРК» производственная компания «Свелен» числится в негативном списке как организация со средним уровнем риска, так как у нее нет собственного капитала, зато имеются задолженности по уплате налогов. Кроме того, в сентябре этого года иск к компании о взыскании 774 тысяч рублей долга по договорам энергоснабжения подало АО «ГСР Водоканал». Незадолго до пожара в цеху, 10 ноября, арбитражный суд принял к рассмотрению еще один иск в отношении ООО «Свелен»: взыскать с компании свыше 11 миллионов рублей пытается ООО «Вторсплав». В 2019 году межрайонной ИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу обратился в арбитражный суд с требованием признать ООО «Свелен» банкротом из-за долга на аналогичную сумму, однако заявление не было принято. Генеральный директор ООО «Свелен» Глеб Грачев на звонок «Фонтанки» не ответил.

