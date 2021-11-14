Суд, банкротство, ОПГ: у компании, в цеху которой при пожаре погиб рабочий, есть долги и богатое прошлое

Прокуратура начала проверку в отношении производственной компании «Свелен», в цеху которой 14 ноября тушили пожар по повышенному номеру сложности 1-Бис. Спасенный из огня рабочий скончался в больнице.
В системе «СПАРК» производственная компания «Свелен» числится в негативном списке как организация со средним уровнем риска, так как у нее нет собственного капитала, зато имеются задолженности по уплате налогов. Кроме того, в сентябре этого года иск к компании о взыскании 774 тысяч рублей долга по договорам энергоснабжения подало АО «ГСР Водоканал». Незадолго до пожара в цеху, 10 ноября, арбитражный суд принял к рассмотрению еще один иск в отношении ООО «Свелен»: взыскать с компании свыше 11 миллионов рублей пытается ООО «Вторсплав». В 2019 году межрайонной ИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу обратился в арбитражный суд с требованием признать ООО «Свелен» банкротом из-за долга на аналогичную сумму, однако заявление не было принято. Генеральный директор ООО «Свелен» Глеб Грачев на звонок «Фонтанки» не ответил.
Продукция производственной компании реализуется через другую организацию с таким же названием — ТД «Свелен». В мае этого года у торгового дома сменился собственник. По информации «Фонтанки», процесс продажи компании могли ускорить сильные аргументы некоммерческого характера. В настоящее время прежняя владелица ТД «Свелен» Юлия Сошневская судится с новым собственником Евгением Калиновским о расторжении договора купли-продажи. От комментариев «Фонтаке» Сошневская воздержалась.
Компания «Свелен», чей цех по работе с металлом расположен на территории Ижорского завода, в 2016 году фигурировала в деле о финансовой ОПГ, в которой насчитывалось около 20 активных участников. Задержаниям предшествовали 40 обысков. По версии следствия, за пять лет члены ОПГ похитили из бюджета более миллиарда рублей за счет незаконного возмещения НДС. Схема была следующая: переработанный на промышленной площадке «Свелена» лом цветных металлов, купленный на территории РФ, продавался через одноименную холдинговую компанию на экспорт в Германию или Австрию по завышенным ценам, после чего участники схемы получали возмещение по НДС. Обвинение по 210 статье УК (организация преступного сообщества) было предъявлено племяннику замминистра обороны Татьяны Шевцовой, а заявленный ущерб за время следствия снизился до 300 миллионов рублей. Несмотря на то, что в начале расследования следственный комитет сообщал, что «преступная группа характеризуется <…> наличием связей в различных органах государственной власти и правоохранительной системы», никому из госслужащих обвинений так и не предъявили.