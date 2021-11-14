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Спасённый из пожара на территории Ижорских заводов скончался

Несовместимые с жизнью травмы получил рабочий при пожаре на территории Ижорского завода в Колпинском районе Петербурга 14 ноября. Прокуратура начала проверку.

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Как сообщили в прокуратуре, пострадавший при пожаре мужчина скончался. Он работал в цеху компании «Свелен», которая специализируется на производстве и поставке продукции из меди и ее сплавов для предприятий.

«Надзорное ведомство с привлечением специалистов контролирующих и правоохранительных органов оценит причины и условия произошедшего, а также проверит соблюдение требований законодательства, в том числе об охране труда в деятельности организации», — говорится в релизе.

Пожар в цеху на территории завода произошёл утром 14 ноября. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности 1-Бис.

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