Квартирный пожар в Колпино отправил в больницу 82-летнюю петербурженку

Пожилая женщина пострадала при пожаре, который произошёл в двенадцатиэтажке в Колпинском районе Петербурга 14 ноября.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горела двухкомнатная квартира на бульваре Трудящихся, 35, корпус 2. Сигнал о пожаре поступил в 15:22, через полчаса его ликвидировали силами четырёх расчётов и 17 человек.
Одна из комнат квартиры выгорела полностью, без пострадавших также не обошлось. В ведомстве уточнили, что скорая увезла в больницу 82-летнюю женщину, которая отравилась угарным газом.