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Квартирный пожар в Колпино отправил в больницу 82-летнюю петербурженку

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Пожилая женщина пострадала при пожаре, который произошёл в двенадцатиэтажке в Колпинском районе Петербурга 14 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горела двухкомнатная квартира на бульваре Трудящихся, 35, корпус 2. Сигнал о пожаре поступил в 15:22, через полчаса его ликвидировали силами четырёх расчётов и 17 человек.

Одна из комнат квартиры выгорела полностью, без пострадавших также не обошлось. В ведомстве уточнили, что скорая увезла в больницу 82-летнюю женщину, которая отравилась угарным газом.

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Комментарии (1)

тов
Еще одна госпитализированная для ковидной ситатистики.
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