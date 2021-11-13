Жителя Сланцев задержали за совращение дочерей

Многодетная семья в Ленобласти стала жертвой отца-педофила, убеждена супруга мужчины. Следственный комитет с ней согласен.



Как сообщает 47news 13 ноября, 44-летний отец семейства в настоящий момент находится в изоляторе, ожидая суда и меры пресечения. Следствие начато по делу о действиях сексуального характера в отношении двух девочек. Заявление на него написала супруга. Как уточняет издание, уже бывшая — из семьи мужчина ушёл примерно месяц назад.



Известно, что семья многодетная. На учетах не состояла. Одной из пострадавших девочек сейчас уже 17 лет, второй — семь. Младшую семья удочерила.

