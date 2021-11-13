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Жителя Сланцев задержали за совращение дочерей

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Многодетная семья в Ленобласти стала жертвой отца-педофила, убеждена супруга мужчины. Следственный комитет с ней согласен.

Как сообщает 47news 13 ноября, 44-летний отец семейства в настоящий момент находится в изоляторе, ожидая суда и меры пресечения. Следствие начато по делу о действиях сексуального характера в отношении двух девочек. Заявление на него написала супруга. Как уточняет издание, уже бывшая — из семьи мужчина ушёл примерно месяц назад.

Известно, что семья многодетная. На учетах не состояла. Одной из пострадавших девочек сейчас уже 17 лет, второй — семь. Младшую семья удочерила.

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Комментарии (8)

orlovandrei1986
что-то я стал замечать, что в СМИ постоянно мелькают такие новости - как только мужья сваливают из семьи, их тут же обвиняют в чернухе... а потом развод, распил имущества в пользу бабы, и тюрьма для мужика... стоило ли того замужество? кто мешает им жить гражданским браком? =)
iigaza
Главный герой повести Михаила Чулаки "Примус" по заказу умело проводит дефлорацию, создавая тем самым предпосылки для качественной сексуальной жизни девушки в будщем.
Конечно, инцест не есть хорошо, но ежели папка делал все аккуратно, то для дочек лучше было так потерять невиность, нежели на пьяной вписке.
rt7421656
следствию бы проверить знала ли мать об этом когда отец еще не ушёл из семьи.
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