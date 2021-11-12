Оправдание экстремизма и терроризма в списках политзеков «Мемориала»* нашла прокуратура Москвы

Столичная прокуратура, которая требует ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»* (включён Минюстом в список НКО, «выполняющих функции иностранного агента»), в исковом заявлении в Мосгорсуд указала, что в материалах центра якобы присутствуют признаки оправдания экстремизма и терроризма. Об этом сообщили сами правозащитники в пятницу, 12 ноября.



«У нас на руках полный текст документа из прокуратуры — из него стало известно, что кроме «неоднократных грубых нарушений Конституции и сокрытия информации о статусе иноагента», в материалах ПЦ якобы присутствуют признаки оправдания экстремизма и терроризма. Имеются в виду наши списки политзаключённых, которые ведёт программа поддержки политзеков, а также справки по отдельным делам. Во всех наших справках о признании политзаключёнными отдельно отмечено, признание не означает ни согласия Правозащитного центра «Мемориал» со взглядами и высказываниями человека, ни тем более одобрения его высказываний и действий», — сказано в сообщении.

