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Оправдание экстремизма и терроризма в списках политзеков «Мемориала»* нашла прокуратура Москвы

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Столичная прокуратура, которая требует ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»* (включён Минюстом в список НКО, «выполняющих функции иностранного агента»), в исковом заявлении в Мосгорсуд указала, что в материалах центра якобы присутствуют признаки оправдания экстремизма и терроризма. Об этом сообщили сами правозащитники в пятницу, 12 ноября.

«У нас на руках полный текст документа из прокуратуры — из него стало известно, что кроме «неоднократных грубых нарушений Конституции и сокрытия информации о статусе иноагента», в материалах ПЦ якобы присутствуют признаки оправдания экстремизма и терроризма. Имеются в виду наши списки политзаключённых, которые ведёт программа поддержки политзеков, а также справки по отдельным делам. Во всех наших справках о признании политзаключёнными отдельно отмечено, признание не означает ни согласия Правозащитного центра «Мемориал» со взглядами и высказываниями человека, ни тем более одобрения его высказываний и действий», — сказано в сообщении.

В четверг, 11 ноября, генпрокурор Игорь Краснов обратился в Верховный суд России с иском о ликвидации Международного «Мемориала»** (включён Минюстом в список НКО, «выполняющих функции иностранного агента»). В Генпрокуратуре утверждают, что организация нарушает положения Конституции России.

Фото: kremlin.ru
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Ликвидация организации не означает запрета результатов их труда, отмечает один из авторов Конституции 1993 года, адвокат Вадим Клювгант.

«Другое дело, что при том безбрежно расширительном толковании, которое сейчас используется для избирательного преследования неугодных организаций и лиц, может быть продолжена охота за такими людьми и их действиями под предлогом распространения чего-нибудь неприемлемого. Тут простор для фантазии поистине бескрайний. Важно, что автоматического запрета не возникает. Претензия может быть только конкретной к конкретному материалу. Например, если материал является экстремистским», — пояснил юрист «Фонтанке».

Что будет с документами, базами данных, исследованиями правозащитников в случае ликвидации организаций, читайте в материале «Фонтанки».

* Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в июле 2014 года.

** Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в октябре 2016 года.

Фото: kremlin.ru

Международный «Мемориал» был создан в 1992 году в Москве. Организации предшествовала московская общественная группа «Мемориал», возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал» (зарегистрировано в 1990 году). Одним из организаторов и первым почетным председателем общества «Мемориал» был академик Андрей Сахаров.

Организация ведёт деятельность на территории РФ, Казахстана, Латвии, Украины и иных государств, где действуют члены международного «Мемориала». Целями и задачами организации в том числе является «содействие в построении развитого гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму».

Члены организации в регионах неоднократно привлекались к различной ответственности. Самым громким процессом стало дело главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Первооткрыватель «могильника НКВД» под Медвежьегорском был признан виновным в растлении малолетней.

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Комментарии (8)

Igor_VS
Вот перестали писать про 20е,30-е. У нас сразу - 40-е. Потом провал, очнулись на плохом Ельцине, хорошем путине. На такой покусанной истории далеко не уедешь.
266620131
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловк.о это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
lamer
Помню, как в конце восьмидесятых этот Мемортал призывал крушить страну и строить новую. Потом активно в том строительстве участвовали. Так чегож и эту страну им рушить приспичило, не наигрались? Просто им надо постоянно все разрушать и быть вечно недовольными.
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