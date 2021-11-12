Оправдание экстремизма и терроризма в списках политзеков «Мемориала»* нашла прокуратура Москвы

Столичная прокуратура, которая требует ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»* (включён Минюстом в список НКО, «выполняющих функции иностранного агента»), в исковом заявлении в Мосгорсуд указала, что в материалах центра якобы присутствуют признаки оправдания экстремизма и терроризма. Об этом сообщили сами правозащитники в пятницу, 12 ноября.
«У нас на руках полный текст документа из прокуратуры — из него стало известно, что кроме «неоднократных грубых нарушений Конституции и сокрытия информации о статусе иноагента», в материалах ПЦ якобы присутствуют признаки оправдания экстремизма и терроризма. Имеются в виду наши списки политзаключённых, которые ведёт программа поддержки политзеков, а также справки по отдельным делам. Во всех наших справках о признании политзаключёнными отдельно отмечено, признание не означает ни согласия Правозащитного центра «Мемориал» со взглядами и высказываниями человека, ни тем более одобрения его высказываний и действий», — сказано в сообщении.
В четверг, 11 ноября, генпрокурор Игорь Краснов обратился в Верховный суд России с иском о ликвидации Международного «Мемориала»** (включён Минюстом в список НКО, «выполняющих функции иностранного агента»). В Генпрокуратуре утверждают, что организация нарушает положения Конституции России.
Ликвидация организации не означает запрета результатов их труда, отмечает один из авторов Конституции 1993 года, адвокат Вадим Клювгант.
«Другое дело, что при том безбрежно расширительном толковании, которое сейчас используется для избирательного преследования неугодных организаций и лиц, может быть продолжена охота за такими людьми и их действиями под предлогом распространения чего-нибудь неприемлемого. Тут простор для фантазии поистине бескрайний. Важно, что автоматического запрета не возникает. Претензия может быть только конкретной к конкретному материалу. Например, если материал является экстремистским», — пояснил юрист «Фонтанке».
Что будет с документами, базами данных, исследованиями правозащитников в случае ликвидации организаций, читайте в материале «Фонтанки».
* Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в июле 2014 года.
** Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в октябре 2016 года.