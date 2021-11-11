FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Генпрокуратура требует ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*

7
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Признанный в России иностранным агентом правозащитный центр «Мемориал» может быть ликвидирован. С таким требованием в Верховный суд обратилась Генеральная прокуратура.

О письме из суда «Мемориал» сообщает 11 ноября. Иск подан за «систематическое нарушение» иноагентского законодательства. Заседание назначено на 25 ноября.

«Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования», — считают в «Мемориале».

Шесть лет назад ликвидировать «Мемориал» просил Минюст. Суд отказал.

Мемориал был создан в 1989 году, первым его председателем был Андрей Сахаров.

*Правозащитный центр «Мемориал» в 2014 году включён Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

VKuser118899
Заголовок статьи - это все, что нужно знать о Генпрокуратуре.
Эд Хэммет
Миссия мемориала - предавать гласности преступления государства в отношении граждан. Преступлений всех времён, включая нынешние. Как может существовать такое НКО в нынешнем государстве, давно отложившем Закон в сторонку?
Dimitry Antonov
Всё правильно. Защита прав и свобод граждан России - это деятельность в интересах иностранных государств. В нашем родном, такая дечтельность не приветствуется и не допускается.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний