Генпрокуратура требует ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*

Признанный в России иностранным агентом правозащитный центр «Мемориал» может быть ликвидирован. С таким требованием в Верховный суд обратилась Генеральная прокуратура.
О письме из суда «Мемориал» сообщает 11 ноября. Иск подан за «систематическое нарушение» иноагентского законодательства. Заседание назначено на 25 ноября.
«Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования», — считают в «Мемориале».
Шесть лет назад ликвидировать «Мемориал» просил Минюст. Суд отказал.
Мемориал был создан в 1989 году, первым его председателем был Андрей Сахаров.
*Правозащитный центр «Мемориал» в 2014 году включён Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.