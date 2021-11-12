«Утро добрым не бывает». Вслед за международным «Мемориалом»* прокуратура готовит ликвидацию правозащитного центра «Мемориал»**

Органы прокуратуры будут добиваться ликвидации не только Международного общества «Мемориал»*, которое с октября 2016 года внесено Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, но и одноимённого правозащитного центра. ПЦ «Мемориал»** был внесён в тот же реестр Минюста раньше — в июле 2014 года.

Как сообщает 12 ноября официальный Facebook-аккаунт правозащитного центра, его хотят ликвидировать. Информация подтвердилась. Накануне Генеральная прокуратура РФ обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации международного «Мемориала». Документы опубликованы на сайте организации. Иск подан за «систематическое нарушение» «иноагентского» законодательства. Заседание назначено на 25 ноября.

Сегодня же стало известно, что прокуратура Москвы подала иск о ликвидации ПЦ «Мемориал». Эту информацию подтвердили в Московском городском суде, уточнив, что у них действительно зарегистрирован соответствующий материал. Его содержание и дата судебного заседания пока неизвестны. «Сегодня наши юристы ознакомятся с материалами дела. Утром добрым не бывает», — говорится по этому поводу в сообщении ПЦ «Мемориал».



Это не первая попытка ликвидировать старейшую правозащитную организацию страны. В 2014 году с подобным иском в ВС обращался Минюст. В январе 2015 года иск был отклонён.

