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«Утро добрым не бывает». Вслед за международным «Мемориалом»* прокуратура готовит ликвидацию правозащитного центра «Мемориал»**

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Органы прокуратуры будут добиваться ликвидации не только Международного общества «Мемориал»*, которое с октября 2016 года внесено Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, но и одноимённого правозащитного центра. ПЦ «Мемориал»** был внесён в тот же реестр Минюста раньше — в июле 2014 года.

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Как сообщает 12 ноября официальный Facebook-аккаунт правозащитного центра, его хотят ликвидировать. Информация подтвердилась. Накануне Генеральная прокуратура РФ обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации международного «Мемориала». Документы опубликованы на сайте организации. Иск подан за «систематическое нарушение» «иноагентского» законодательства. Заседание назначено на 25 ноября.

Сегодня же стало известно, что прокуратура Москвы подала иск о ликвидации ПЦ «Мемориал». Эту информацию подтвердили в Московском городском суде, уточнив, что у них действительно зарегистрирован соответствующий материал. Его содержание и дата судебного заседания пока неизвестны. «Сегодня наши юристы ознакомятся с материалами дела. Утром добрым не бывает», — говорится по этому поводу в сообщении ПЦ «Мемориал».

Это не первая попытка ликвидировать старейшую правозащитную организацию страны. В 2014 году с подобным иском в ВС обращался Минюст. В январе 2015 года иск был отклонён.

Международный «Мемориал» был создан в 1992 году в Москве. Организации предшествовала московская общественная группа «Мемориал», возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал» (зарегистрировано в 1990 году). Одним из организаторов и первым почетным председателем общества «Мемориал» был академик Андрей Сахаров.

Организация ведёт деятельность на территории РФ, Казахстана, Латвии, Украины и иных государств, где действуют члены международного «Мемориала». Целями и задачами организации в том числе является «содействие в построении развитого гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму».

Члены организации в регионах неоднократно привлекались к различной ответственности. Самым громким процессом стало дело главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Первооткрыватель «могильника НКВД» под Медвежьегорском был признан виновным в растлении малолетней.

* Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в октябре 2016 года.

** Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в июле 2014 года.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
В конце должен остаться только один (переписыватель истории)! :))
Ankor
«содействие в построении развитого гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму».
Проиграли вчистую!
zonnek
Давно пора, ещё та клоака!
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