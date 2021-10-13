Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор в 13 лет «исследователю могильников НКВД»

Верховный суд РФ не будет рассматривать кассационную жалобу главы карельского «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента) Юрия Дмитриева. Первооткрывателю «могильников НКВД» в урочище Сандармох под Медвежьегорском в сентябре 2020 года пересмотрели обвинительный приговор по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Вместо первоначальных 3,5 года колонии строго режима судья Верховного суда Карелии назначила Дмитриеву 13 лет.
«В передаче дела для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано», — цитирует «Интерфакс» собеседника в Верховном суде, уточняя, что решение было принято во вторник, 12 октября.
В феврале 2021 года Третий кассационный суд Петербурга оставил в силе приговор в 13 лет.
Уголовное преследование Дмитриева продолжается уже несколько лет. В апреле 2018 года исследователь могильников Сандармоха был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Тогда прокуратура требовала приговорить историка к 9 годам колонии. Юрий Дмитриев был повторно арестован через несколько недель после оправдания. Защита Дмитриева сообщала о давлении и угрозах во время нахождения в СИЗО. 22 июля 2020 года на повторном процессе Дмитриев был признан виновным и получил 3,5 года.
Все процессы проходили в закрытом режиме. Дмитриев отрицал свою вину.
По данным «Новой газеты», историка обвиняли в том, что он несколько раз касался промежности восьмилетней приёмной дочери. Подсудимый объяснял, что таким образом он проверял сухость белья, поскольку ребёнок страдал от энуреза. Выписки из больницы подтверждают, что девочка лечилась от заболевания, отмечает издание.
Преследование Дмитриева совпало с экспедициями Российского военно-исторического общества к местам захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох под Медвежьегорском, которые в 1990-е годы были открыты «мемориальцем»*. По версии РВИО, найденные Дмитриевым могильники скрывают не преступления сталинских репрессий, а останки советских солдат, попавших в финский плен.
Осенью 2019 года «Фонтанка» опубликовала фрагменты книги «Сандармох: драматургия смыслов», которую написала руководитель петербургского отделения общества «Мемориал»* Ирина Флиге. Издание рассказывает, как шли поиски пропавшего этапа с Соловецких островов из 1111 заключённых, как документы НКВД помогли сначала узнать имена расстрелянных, а после и место казни. Юрию Дмитриеву и другим сотрудникам «Мемориала»* удалось поимённо установить личности 6241 человека, расстрелянного в Сандармохе. Дмитриев также составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930–1940-е годы.
* Международный «Мемориал» — с 2014 года НКО-иностранный агент по решению Минюста.