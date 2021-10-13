Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор в 13 лет «исследователю могильников НКВД»

Верховный суд РФ не будет рассматривать кассационную жалобу главы карельского «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента) Юрия Дмитриева. Первооткрывателю «могильников НКВД» в урочище Сандармох под Медвежьегорском в сентябре 2020 года пересмотрели обвинительный приговор по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Вместо первоначальных 3,5 года колонии строго режима судья Верховного суда Карелии назначила Дмитриеву 13 лет .

«В передаче дела для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано», — цитирует «Интерфакс» собеседника в Верховном суде, уточняя, что решение было принято во вторник, 12 октября.

В феврале 2021 года Третий кассационный суд Петербурга оставил в силе приговор в 13 лет.



Уголовное преследование Дмитриева продолжается уже несколько лет. В апреле 2018 года исследователь могильников Сандармоха был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Тогда прокуратура требовала приговорить историка к 9 годам колонии. Юрий Дмитриев был повторно арестован через несколько недель после оправдания. Защита Дмитриева сообщала о давлении и угрозах во время нахождения в СИЗО. 22 июля 2020 года на повторном процессе Дмитриев был признан виновным и получил 3,5 года.



Все процессы проходили в закрытом режиме. Дмитриев отрицал свою вину.



По данным «Новой газеты», историка обвиняли в том, что он несколько раз касался промежности восьмилетней приёмной дочери. Подсудимый объяснял, что таким образом он проверял сухость белья, поскольку ребёнок страдал от энуреза. Выписки из больницы подтверждают, что девочка лечилась от заболевания, отмечает издание.

