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Генпрокуратура: «Мемориал»* нарушает конституцию

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Генеральная прокуратура объяснила требование о ликвидации центра «Мемориал», который признан в России иностранным агентом. Правозащитники нарушают конституцию.

Мотивацию прокуратуры 11 ноября приводит РИА Новости. «Осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов», — убеждены в надзоре.

Там также отметили, что в Верховный суд направлено требование о ликвидации международной общественной организации, а Мосгорсуд должен рассмотреть вопрос о судьбе одноименного межрегионального «Мемориала».

Как ранее писала «Фонтанка», ликвидировать организацию потребовали из-за отсутствия иноагентских маркировок над материалами общественников.

*Правозащитный центр «Мемориал» в 2014 году включён Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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Комментарии (1)

07A
Ну что же, наше общество негативно реагирует на нарушителей конституции!!!
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