Генпрокуратура: «Мемориал»* нарушает конституцию

Генеральная прокуратура объяснила требование о ликвидации центра «Мемориал», который признан в России иностранным агентом. Правозащитники нарушают конституцию.

Мотивацию прокуратуры 11 ноября приводит РИА Новости. «Осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов», — убеждены в надзоре.

Там также отметили, что в Верховный суд направлено требование о ликвидации международной общественной организации, а Мосгорсуд должен рассмотреть вопрос о судьбе одноименного межрегионального «Мемориала».