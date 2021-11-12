Открыватель «потенциально опасного астероида»: Малыш не опасен и Землёй не интересуется

Слухи об опасности недавно обнаруженного астероида 2021 UL17 преувеличены. Информацию СМИ опровергает в Facebook 12 ноября астроном Леонид Еленин — сооткрыватель небесного тела. «СМИ уже написали изрядную порцию чуши, и я понял, что пора», — поясняет он необходимость комментария.
Еленин рассказывает, как увидел астероид 26 октября на снимках, полученных в Абастуманской астрофизической обсерватории в Грузии с помощью легендарного телескопа Максутова — Иоаннисиани. Сооткрыватель — астроном-наблюдатель Рагули Инасаридзе, непосредственно работавший за телескопом. «По старой привычке всегда проверяю кадры на наличие чего-то новенького. И вот после нескольких лет такой проверки что-то новенькое нашлось. На первой картинке вы можете видеть сам астероид. Это сумма из 20 кадров, сложенных с учетом скорости и направления движения объекта. Так что открытие это попутное, неожиданное и, безусловно, приятное. В открытии нам очень помогли словацкие коллеги-астрономы из обсерватории KYSUCE, независимо подтвердившие этот астероид, за что им огромное спасибо!» — пишет Леонид Еленин.
Астероид не потенциально опасный — для этого ему не хватает ни размера (около 60–90 метров в диаметре), ни минимальной дистанции пересечения его орбиты с орбитой Земли. «И уж точно он не «летит к Земле», как уже написали СМИ, а спокойно движется по своей орбите, намного более тесно сближаясь с Марсом, чем с нашей планетой. Резюмирую: открытый нами околоземной астероид не представляет никакой опасности для Земли. Вероятность столкновения 0,0%», — отмечает учёный.
В целом, признаёт он, это рядовое событие, за сутки открывается несколько подобных объектов.
В Петербурге и Ленобласти вчера вечером, напомним, наблюдали яркое небесное тело — предположительно болид. Его сняли на видео множество людей, в том числе его зафиксировала камера самого высокого здания — Лахта Центра.