Открыватель «потенциально опасного астероида»: Малыш не опасен и Землёй не интересуется

Слухи об опасности недавно обнаруженного астероида 2021 UL17 преувеличены. Информацию СМИ опровергает в Facebook 12 ноября астроном Леонид Еленин — сооткрыватель небесного тела. «СМИ уже написали изрядную порцию чуши, и я понял, что пора», — поясняет он необходимость комментария.



Еленин рассказывает, как увидел астероид 26 октября на снимках, полученных в Абастуманской астрофизической обсерватории в Грузии с помощью легендарного телескопа Максутова — Иоаннисиани. Сооткрыватель — астроном-наблюдатель Рагули Инасаридзе, непосредственно работавший за телескопом. «По старой привычке всегда проверяю кадры на наличие чего-то новенького. И вот после нескольких лет такой проверки что-то новенькое нашлось. На первой картинке вы можете видеть сам астероид. Это сумма из 20 кадров, сложенных с учетом скорости и направления движения объекта. Так что открытие это попутное, неожиданное и, безусловно, приятное. В открытии нам очень помогли словацкие коллеги-астрономы из обсерватории KYSUCE, независимо подтвердившие этот астероид, за что им огромное спасибо!» — пишет Леонид Еленин.

