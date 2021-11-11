В космосе заметили потенциально опасный астероид, летящий к Земле

Институт прикладной математики имени Келдыша заметил неизвестный потенциально опасный астероид, который летит к Земле. Информация об этом появилась в Instagram института.



«Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! Сотрудник ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей», — цитирует сообщение РИА Новости 11 ноября.

Астероиду дали предварительное обозначение 2021 UL17. В четверг он пролетает на расстоянии 18 миллионов километров от Земли. Он виден как слабый объект 20-й звездной величины. На данный момент траектория его движения уточняется.