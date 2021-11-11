«Это 100%-ный болид». Эксперт определил природу необычной вспышки в небе над Петербургом

На одной из таких заметно, что ночной небосвод на мгновение заливает светом, как при блеске молнии.
На других видео, опубликованных 11 ноября в группе «ДТП и ЧП», минимум семь светящихся шаров летят вниз, вспыхивая ближе к земле.
О сверкающих объектах неизвестного происхождения также сообщили жители Ленинградской области и Петрозаводска.
Как объяснил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Стас Короткий, запечатленное на видеозаписях — классический болид.
«Выглядит, как стандартный болид, это 100% он. Скорость тела довольно высокая — на глаз от 20 до 40 километров в секунду. На высотах от 100 до 40 километров видно горение. Судя по размеру, до входа атмосферу он был не более метра. Может, длина достигала десятков сантиметров», — добавил эксперт.
«Фонтанка» писала, что в небе над Петербургом заметили ярко светящийся неизвестный объект. Кандидат физико-математических наук, заведующий наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игорь Измайлов не выразил уверенности в том, что увиденное горожанами — болид. Он предположил, что это может быть пиротехника, а также отметил, что падение метеоров — нередкое явление в Петербурге.