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«Это 100%-ный болид». Эксперт определил природу необычной вспышки в небе над Петербургом

Петербуржцы продолжают делиться видеозаписями с авторегистраторов, на которых запечатлены неопознанные объекты, падающие с неба.

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На одной из таких заметно, что ночной небосвод на мгновение заливает светом, как при блеске молнии.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На других видео, опубликованных 11 ноября в группе «ДТП и ЧП», минимум семь светящихся шаров летят вниз, вспыхивая ближе к земле.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

О сверкающих объектах неизвестного происхождения также сообщили жители Ленинградской области и Петрозаводска.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как объяснил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Стас Короткий, запечатленное на видеозаписях — классический болид.

«Выглядит, как стандартный болид, это 100% он. Скорость тела довольно высокая — на глаз от 20 до 40 километров в секунду. На высотах от 100 до 40 километров видно горение. Судя по размеру, до входа атмосферу он был не более метра. Может, длина достигала десятков сантиметров», — добавил эксперт.

«Фонтанка» писала, что в небе над Петербургом заметили ярко светящийся неизвестный объект. Кандидат физико-математических наук, заведующий наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игорь Измайлов не выразил уверенности в том, что увиденное горожанами — болид. Он предположил, что это может быть пиротехника, а также отметил, что падение метеоров — нередкое явление в Петербурге.

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Комментарии (12)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Н.а данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
AlBerkut
Марс атакует?
Аппаратчик мокрой классификации
Болид! Причем - формулы-адын!
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