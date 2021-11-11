Петербуржцы сняли падающий с неба неопознанный объект

Многие петербуржцы уверены, что увидели болид (небольшой метеор), падающий с неба. Астрономы, с которыми пообщалась «Фонтанка», пока не готовы утверждать это с уверенностью. Их смущает неправдоподобная вертикальная траектория и световая пульсация объекта, которой якобы быть не должно.

«Это вполне может быть и болид, но может быть и пиротехника. Для того чтобы различить, нужно видео со второй точки», — уточнил кандидат физико-математических наук, заведующий наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игорь Измайлов. Он добавил, что это нередкое явление в Петербурге — и если установить 10 камер, то регистрировать падающие болиды будут примерно раз в месяц. «Метеоры падают 1–2 в 10 минут, а болид — это яркий метеор», — подытожил Измайлов.