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Петербуржцы сняли падающий с неба неопознанный объект

Ярко светящийся неизвестный объект, падающий с неба, сняли петербуржцы в нескольких районах города вечером 11 ноября.

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Вадим Романов

Читатель «Фонтанки» поделился записью, сделанной из пробки на Тихорецком проспекте. На ней видно, как пульсирующий яркий объект практически вертикально разрезает ночное небо и падает.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Многие петербуржцы уверены, что увидели болид (небольшой метеор), падающий с неба. Астрономы, с которыми пообщалась «Фонтанка», пока не готовы утверждать это с уверенностью. Их смущает неправдоподобная вертикальная траектория и световая пульсация объекта, которой якобы быть не должно.

«Это вполне может быть и болид, но может быть и пиротехника. Для того чтобы различить, нужно видео со второй точки», — уточнил кандидат физико-математических наук, заведующий наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игорь Измайлов. Он добавил, что это нередкое явление в Петербурге — и если установить 10 камер, то регистрировать падающие болиды будут примерно раз в месяц. «Метеоры падают 1–2 в 10 минут, а болид — это яркий метеор», — подытожил Измайлов.

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Комментарии (17)

266613498
Видел такое же в ~17.40 в направлении центра, если от Нарвской смотреть. Не мерцало. Был равномерный ярко-зеленый свет, рассеянный как в дымке (облака).
261697121
Самолёт Аэрофлота с иракскими беженцами. Его нет но он есть
260807761
Тоже видел, ехал по ЗСД как раз на юге, в районе съезда на автомобильную, не похоже на пиротехнику
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