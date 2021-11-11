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Оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах на транспорте

В России разрабатывают законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Об этом 11 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — цитирует ТАСС сообщение оперштаба.

Ранее о разработке таких законопроектов сообщал РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, новые ограничения будут действовать как минимум до июня 2022 года. Подробнее о предложениях правительства по этому поводу читайте на «Фонтанке». Отметим, ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что на федеральном уровне не планируется никаких дополнительных ограничений по коронавирусу.

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Комментарии (54)

Ivan Topor
У вас опечатка в заголовке.
Правильно - " В оперштабе по борьбе с населением".
265056402
напридумывают, деньги намоют. Потом к лету станет понятно, что всё не так происходит, и всё вернут как было
Ref
На сайте Госуслуг срок действия моих сертификатов постоянно меняется. Прививался в марте, в июле переболел. Сначала было логично- по болезни до января, по прививке до марта. Далее срок действия увеличился до июля 2022, а сейчас зашел и сертификат один общий сроком до января... Что за хрень?
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