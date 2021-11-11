Оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах на транспорте

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — цитирует ТАСС сообщение оперштаба.
Ранее о разработке таких законопроектов сообщал РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, новые ограничения будут действовать как минимум до июня 2022 года. Подробнее о предложениях правительства по этому поводу читайте на «Фонтанке». Отметим, ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что на федеральном уровне не планируется никаких дополнительных ограничений по коронавирусу.