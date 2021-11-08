«Готов явиться к следователю». Коммунист Рашкин написал Бастрыкину о «домыслах» про убитого саратовского лося

«По сообщениям СМИ, в производстве следователей центрального аппарата СК РФ находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба. — Прим. ред. ), связанное с событием добычи лося, туша которого была обнаружена и изъята 29.10.2021 в нескольких километрах от поселка Лысые Горы Саратовской области. Это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями», — цитирует 8 ноября РИА Новости текст обращения Рашкина.

Депутат Госдумы от КПРФ, лидер московских коммунистов Валерий Рашкин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по нашумевшей ситуации с трупом лося. Парламентарий утверждает, что история с обнаружением его в автомобиле саратовских коммунистов вместе с тушей убитого животного обросла «домыслами».

Депутат Госдумы заявляет, что «в целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования» он «готов явиться к соответствующему следователю по его вызову» вместе с адвокатом «для дачи необходимых объяснений», «участвовать в иных следственных действиях».



Валерий Рашкин был задержан в конце октября под Саратовом. В багажнике автомобиля, в котором ехал депутат, был обнаружен убитый лось. Коммунист утверждал, что животное было найдено уже мёртвым и его везли сдавать.



«Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося», — заявил Рашкин 29 октября.



В тот же день МВД опубликовало кадры задержания депутата, а также видео с карабином и охотничьим билетом на имя Рашкина.



«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — заявил 5 ноября председатель нижней палаты парламента, депутат от Саратовской области Вячеслав Володин.

