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На проспекте Культуры изнасиловали 17-летнюю воспитанницу детдома. С преступником её свела соцсеть

По подозрению в изнасиловании задержан 18-летний житель проспекта Культуры

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Уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней возбуждено после офлайн-знакомства девушки из Выборгского района Петербурга с иностранцем. Молодой человек пообещал сюрприз и не соврал.

Как стало известно «Фонтанке», утром 7 ноября в изолятор временного содержания в качестве подозреваемого в сексуальном насилии отправили 18-летнего гражданина Азербайджана. В Петербурге он обосновался на проспекте Культуры, 22/2, там же, по версии следствия, напал на девушку.

Потерпевшая — 17-летняя воспитанница детского дома на Светлановском проспекте. С молодым человеком она познакомилась «ВКонтакте» в День народного единства, он представился Али и предложил не тянуть с офлайн-встречей. Гулять позвал на следующий день, пообещал сюрприз. По словам девушки, новый знакомец попросил её на несколько минут подняться в его квартиру перед тем, как продолжить свидание, там втолкнул в комнату, запер дверь и надругался под угрозой ножа.

Молчать о случившемся она не стала, юношу задержали «по горячим следам».

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Комментарии (28)

VKuser2851963
вместо цветов нож
читатель№1
я бы сказал, что события сегодня приобретают какой-то знаковый характер. День народного единства)) в Мск 4 мигрантов (или внутренних мигрантов) нападают на отца с ребенком, избивают. У нас азербайджанец насилует русскую детдомовку. Хочется отметить, что попытка т.н. власти заменить 7 ноября 4-ым ноября назвав "День народного единства" провалилась. Раз в неделю минимум читаем вопиющие новости о единстве. Стоит напомнить, что ноябре 1612 года русское ополчение объединилось, чтобы выгнать из Москвы инородцев и иноверцев. Выбрали праздник ха-ха
angel of death
а на что она рассчитывала, заходя к незнакомому ей человеку? в тетрис поиграть или городки строить? =/ учат с детсва их, учат, всё бестолку...
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