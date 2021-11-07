На проспекте Культуры изнасиловали 17-летнюю воспитанницу детдома. С преступником её свела соцсеть

Уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней возбуждено после офлайн-знакомства девушки из Выборгского района Петербурга с иностранцем. Молодой человек пообещал сюрприз и не соврал.



Как стало известно «Фонтанке», утром 7 ноября в изолятор временного содержания в качестве подозреваемого в сексуальном насилии отправили 18-летнего гражданина Азербайджана. В Петербурге он обосновался на проспекте Культуры, 22/2, там же, по версии следствия, напал на девушку.

Потерпевшая — 17-летняя воспитанница детского дома на Светлановском проспекте. С молодым человеком она познакомилась «ВКонтакте» в День народного единства, он представился Али и предложил не тянуть с офлайн-встречей. Гулять позвал на следующий день, пообещал сюрприз. По словам девушки, новый знакомец попросил её на несколько минут подняться в его квартиру перед тем, как продолжить свидание, там втолкнул в комнату, запер дверь и надругался под угрозой ножа.