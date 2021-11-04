«Интерфакс»: Ан-12 мог рухнуть под Иркутском из-за ледяного дождя

Причиной крушения самолета Ан-12 под Иркутском мог стать ледяной дождь. Об этом 3 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.



«Первичные данные — в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца — говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — рассказал собеседник агентства.



Предположительно, рядом с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Также на ситуацию, вероятно, повлиял перегруз и неверная центровка груза самолета. В итоге он стал неуправляем и рухнул перед уходом на второй круг, пояснил источник.

