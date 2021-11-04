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«Интерфакс»: Ан-12 мог рухнуть под Иркутском из-за ледяного дождя

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Причиной крушения самолета Ан-12 под Иркутском мог стать ледяной дождь. Об этом 3 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Первичные данные — в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца — говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — рассказал собеседник агентства.

Предположительно, рядом с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Также на ситуацию, вероятно, повлиял перегруз и неверная центровка груза самолета. В итоге он стал неуправляем и рухнул перед уходом на второй круг, пояснил источник.

Ранее в СК назвали вероятными причинами крушения ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. Следователи показали, как исследуют обломки самолета.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14:45 мск. Позже в районе села Пивовариха было обнаружено место крушения воздушного судна. При падении Ан-12 загорелся, площадь возгорания составила более 300 «квадратов». На борту находились семь членов экипажа, никто из них не выжил.

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Комментарии (8)

Алекс64
Дополнительно, хотелось бы услышать от собеседника конкретно об элементах механизации крыла, находящихся рядом с рулём высоты...
Алекс64
Самолёты Заходят на Посадку, и Уходят на второй круг.
Уж поверьте, отлетал 22 года, на другом типе...
А ледяной дождь? На любом типе противообледенительная система с ним справится на этапе Захода и Ухода, если зкипаж действовал по РЛЭ.
ДуремарСПб.
У бастрыкинских парней может и от золотого дождя самолет разбиться,легко.
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