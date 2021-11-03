На борту упавшего под Иркутском самолета Ан-12 находились семь человек

На борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском, по уточненным данным, находились семь человек. Ранее говорилось о восьми.
Как сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, двое пострадавших скончались, судьба еще пятерых неизвестна.
Между тем глава Иркутского района одноименной области Леонид Фролов заявил, что на борту находились только два пилота. «Мне сказали, что [на борту находились] всего два пилота и груз. Борт белорусских авиалиний. Пассажиров нет», — процитировало его ТАСС.
Еще один источник агентства не сообщил о количестве находившихся в самолете, однако сказал, что все находившиеся в нем погибли.
На данный момент пожарно-спасательные подразделения находятся на месте. Проводится поисково-спасательная операция, а также идет ликвидация возникшего после падения самолета пожара. Его площадь составляет 300 кв. м.
Ранее «Фонтанка» писала, что самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при подлете к аэропорту назначения. Предположительно борт принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Самолет выполнял грузовой рейс. Позднее было обнаружено место его крушения.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.