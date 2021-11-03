На борту упавшего под Иркутском самолета Ан-12 находились семь человек

На борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском, по уточненным данным, находились семь человек. Ранее говорилось о восьми.



Как сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, двое пострадавших скончались, судьба еще пятерых неизвестна.



Между тем глава Иркутского района одноименной области Леонид Фролов заявил, что на борту находились только два пилота. «Мне сказали, что [на борту находились] всего два пилота и груз. Борт белорусских авиалиний. Пассажиров нет», — процитировало его ТАСС.

