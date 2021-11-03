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Спасатели обнаружили место крушения Ан-12 в Иркутской области

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Самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском, спасатели обнаружили место, где он упал. Об этом 3 ноября со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр сообщает ТАСС.

По данным МЧС, на борту находились восемь человек — живы ли они, пока не уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при подлете к аэропорту назначения. Сообщалось, что он заходил на второй круг и мог упасть в районе села Пивовариха, которое расположено в четырех километрах от аэропорта.

Предположительно борт принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».

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