Спасатели обнаружили место крушения Ан-12 в Иркутской области

Самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском, спасатели обнаружили место, где он упал. Об этом 3 ноября со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр сообщает ТАСС.



По данным МЧС, на борту находились восемь человек — живы ли они, пока не уточняется.



Напомним, ранее стало известно, что Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при подлете к аэропорту назначения. Сообщалось, что он заходил на второй круг и мог упасть в районе села Пивовариха, которое расположено в четырех километрах от аэропорта.

