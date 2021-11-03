Следователи показали обломки самолета, рухнувшего в Иркутской области

Уголовное дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.



Представители СК также опубликовали видео с места катастрофы. На кадрах видно, что самолет буквально развалился на куски. Обломки изучают следователи. В СК уточнили, что в Иркутскую область направлены «опытные криминалисты центрального аппарата ведомства».