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Следователи показали обломки самолета, рухнувшего в Иркутской области

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Уголовное дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители СК также опубликовали видео с места катастрофы. На кадрах видно, что самолет буквально развалился на куски. Обломки изучают следователи. В СК уточнили, что в Иркутскую область направлены «опытные криминалисты центрального аппарата ведомства».

Напомним, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В СК рассматривают три версии произошедшего.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14:45 мск. Позже в районе села Пивовариха было обнаружено место крушения воздушного судна. При падении Ан-12 загорелся, площадь возгорания составила более 300 «квадратов». На борту находились семь членов экипажа, никто из них не выжил.

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