Следователи показали обломки самолета, рухнувшего в Иркутской области

Уголовное дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители СК также опубликовали видео с места катастрофы. На кадрах видно, что самолет буквально развалился на куски. Обломки изучают следователи. В СК уточнили, что в Иркутскую область направлены «опытные криминалисты центрального аппарата ведомства».
Напомним, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В СК рассматривают три версии произошедшего.