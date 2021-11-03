В СК назвали возможные причины крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Следователи рассматривают все возможные версии причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском. В их числе — ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность воздушного судна.
Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ 3 ноября, сейчас на месте происшествия осматривают части летательного аппарата, а также найденный бортовой самописец.
«Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы», — отметили в пресс-службе ведомства.
«Фонтанка» писала, что самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14:45 мск. Позже в районе села Пивовариха было обнаружено место крушения воздушного судна. При падении Ан-12 загорелся, площадь возгорания составила более 300 «квадратов». На борту находились семь членов экипажа, никто из них не выжил.