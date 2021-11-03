В СК назвали возможные причины крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Следователи рассматривают все возможные версии причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском. В их числе — ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность воздушного судна.



Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ 3 ноября, сейчас на месте происшествия осматривают части летательного аппарата, а также найденный бортовой самописец.



«Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы», — отметили в пресс-службе ведомства.

