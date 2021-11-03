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В СК назвали возможные причины крушения самолета Ан-12 под Иркутском

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Следователи рассматривают все возможные версии причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском. В их числе — ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность воздушного судна.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ 3 ноября, сейчас на месте происшествия осматривают части летательного аппарата, а также найденный бортовой самописец.

«Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы», — отметили в пресс-службе ведомства.

«Фонтанка» писала, что самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14:45 мск. Позже в районе села Пивовариха было обнаружено место крушения воздушного судна. При падении Ан-12 загорелся, площадь возгорания составила более 300 «квадратов». На борту находились семь членов экипажа, никто из них не выжил.

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Комментарии (3)

hal9000
А какая ошибка пилотирования..если они уже пошли на второй круг?..движки невыдержали так как работают на пределе при выходе из точки глиссады..
Alex000
Он был тяжелее воздуха?
angel of death
может самолёт просто устал? АН-12 - Первый полёт: 16 декабря 1957 года, начало эксплуатации: 1959 год... в каком году был произведён этот?
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