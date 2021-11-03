«Залегли на дно». В США заявили о снижении количества хакерских атак из России

США зафиксировали «ощутимое снижение» количества хакерских атак на свои объекты с территории России. Об этом 3 ноября заявил директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис.



«Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России. Это может быть также следствием того, что правонарушители в этой сфере просто в некотором роде залегли на дно, понимая, что в настоящий момент для них сложилась очень опасная ситуация», — сказал он на слушаниях в Палате представителей (цитата по ТАСС).

