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«Залегли на дно». В США заявили о снижении количества хакерских атак из России

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США зафиксировали «ощутимое снижение» количества хакерских атак на свои объекты с территории России. Об этом 3 ноября заявил директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис.

«Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России. Это может быть также следствием того, что правонарушители в этой сфере просто в некотором роде залегли на дно, понимая, что в настоящий момент для них сложилась очень опасная ситуация», — сказал он на слушаниях в Палате представителей (цитата по ТАСС).

Microsoft в начале октября сообщал, что с июля 2020-го по июнь 2021 года почти 60% кибератак в мире совершили группировки из России.

Напомним, в Петербурге 2 ноября на несколько часов был задержан хакер Сергей Павлович из-за отметки о розыске по линии Интерпола. Его считают причастным к одной из самых известных афер с кредитками в истории США, но в базе международной полиции его фамилии нет. По словам Сергея, после нескольких вопросов от прокурора его отпустили. Подробнее о деятельности хакера читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

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В Брюгге
lamer
Это просто у меня комп сломался. После праздников починю и продолжу.
Денеб
Как раз накануне у нашего проходило совещание с Байденом по кибербезопасности.... Кто не понял - тот поймёт (С)
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