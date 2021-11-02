По словам Павловича, накануне вечером, когда он зарегистрировался в отеле, он каким-то образом «зазвенел» в базе. За ним приехала полиция, но прежде чем отвезти в отдел, сотрудники разрешили закончить трапезу: «все по эстетике».
В отделе он провел некоторое время в камере с не очень приятными ему людьми, с него сняли ремень, часы и шнурки. По словам хакера, после нескольких вопросов от прокурора его отпустили. «Жив, здоров, на свободе, наслаждаясь чуть-чуть прохладным питерским воздухом», — написал он.
Павлович также отметил, что в розыске в 2007 года, и сейчас он этот вопрос решает с американцами через адвоката.
«Жив, здоров и на свободе». Разыскиваемого американцами хакера отпустила петербургская полиция
Хакера Сергея Павловича отпустили на свободу
Хакер Сергей Павлович вышел на связь с подписчиками 2 ноября, вскоре после новостей о его задержании Интерполом у отеля «Эмеральд» в Петербурге. Он опроверг домыслы.
По словам Павловича, накануне вечером, когда он зарегистрировался в отеле, он каким-то образом «зазвенел» в базе. За ним приехала полиция, но прежде чем отвезти в отдел, сотрудники разрешили закончить трапезу: «все по эстетике».
Белоруса Павловича США объявили в розыск по делу о хищении данных кредитных карт ряда крупных банков. Он проходил по одному делу с основателем международной «биржи кардеров» ShadowCrew Альбертом Гонсалесом. До этого Павлович успел посидеть в белорусской тюрьме, тоже за киберпреступления. Затем он раскаялся, написал на эту тему книгу, занялся бизнесом и блогерством.