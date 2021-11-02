В Петербурге Интерпол задержал известного хакера Сергея Павловича. В США его ищут по обвинению в самой крупной краже персональных данных

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 ноября, накануне около трех дня у отеля «Эмеральд» на Суворовском проспекте сотрудники петербургского бюро Интерпола задержали 38-летнего гражданина Белоруссии Сергея Павловича. Мужчина находится в международном розыске, а видеть его вживую хотят правоохранительные органы США. Там хакеру может грозить пожизненное по делу о самой крупной краже персональных данных в истории США, по которому в 2016 году на 20 лет отправился в тюрьму основатель международной «биржи кардеров» ShadowCrew Альберт Гонсалес. Павловича в США обвиняют в организации передачи и распространении устройств несанкционированного доступа. В Петербург белорус прибыл 30 октября и должен был уехать 1 ноября.

В полиции Павлович проведет недолго, порядка пары дней, за которые силовики проведут предэкстрадиционную проверку. Затем он скорее всего будет отпущен, так как договора о выдаче у России с США нет.



С начала 2000-х Павловича трижды привлекали к ответственности в Белоруссии за киберпреступления. В 2008 году Сергей Павлович стал одним из фигурантов дела о «самой крупной краже персональных данных за всю историю США», в результате которой было похищено более 1 миллиарда долларов.



В общей сложности он должен был провести в тюрьме 16 лет, но был освобожден досрочно через 10 лет. Сидя в тюрьме, написал книгу «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера».

