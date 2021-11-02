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В Петербурге Интерпол задержал известного хакера Сергея Павловича. В США его ищут по обвинению в самой крупной краже персональных данных

Раскаявшегося хакера Сергея Павловича задержал Интерпол в Петербурге

Пару дней в изоляции проведет гражданин Белоруссии, которого в США ищут по обвинению в краже персональных данных. В Петербург хакер Павлович приехал на выходные.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 ноября, накануне около трех дня у отеля «Эмеральд» на Суворовском проспекте сотрудники петербургского бюро Интерпола задержали 38-летнего гражданина Белоруссии Сергея Павловича. Мужчина находится в международном розыске, а видеть его вживую хотят правоохранительные органы США. Там хакеру может грозить пожизненное по делу о самой крупной краже персональных данных в истории США, по которому в 2016 году на 20 лет отправился в тюрьму основатель международной «биржи кардеров» ShadowCrew Альберт Гонсалес. Павловича в США обвиняют в организации передачи и распространении устройств несанкционированного доступа. В Петербург белорус прибыл 30 октября и должен был уехать 1 ноября.

В полиции Павлович проведет недолго, порядка пары дней, за которые силовики проведут предэкстрадиционную проверку. Затем он скорее всего будет отпущен, так как договора о выдаче у России с США нет.

С начала 2000-х Павловича трижды привлекали к ответственности в Белоруссии за киберпреступления. В 2008 году Сергей Павлович стал одним из фигурантов дела о «самой крупной краже персональных данных за всю историю США», в результате которой было похищено более 1 миллиарда долларов.

В общей сложности он должен был провести в тюрьме 16 лет, но был освобожден досрочно через 10 лет. Сидя в тюрьме, написал книгу «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера».

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Комментарии (6)

За Прежнева
подумаешь лярд зелени....Вот если б он бацку обругал тогда б Белоруссии выдали.
electronicman
с 5 раза понял, почему к нему обращаются по имени отчеству, без фамилии )
266514642
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данн.ый момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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