«В криминал я попал случайно». Как хакер Павлович оказался в петербургском отделе полиции

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Почти все фигуранты по делу о самой крупной за историю США краже данных банковских карт свое отсидели или еще сидят. Белорус Павлович, судя по всему, остался единственным, кого Америка считает сбежавшим.

После новостей о задержании хакера, Павлович провел стрим для подписчиков, большую часть которого посвятил обсуждению его бизнеса. Коротко 2 ноября он описал события минувшего дня — во время обеда в ресторане отеля к нему подошли два оперативника уголовного розыска и попросили проследовать с ними в отдел. Павловский сразу понял, что вопрос касается розыска по делу от 2008 года о хищении данных кредитных карт ряда крупных банков в США.



В середине 2000-х из американских интернет-магазинов были похищены данные 170 миллионов банковских карт, ущерб оценивался примерно в 1 миллиард долларов. Хакеры, по версии обвинения, создали так называемые пакет-снифферы — программы, которые перехватывают данные карты. Краденые номера якобы получали подельники на Украине, производили новые карты и выводили с них деньги.

По словам Павловича, в отделе с него успели снять шнурки, ремень, часы, срезали завязки с толстовки — потому что «так положено». Примерно через полчаса приехал прокурор, он задал ему стандартные вопросы по форме Интерпола. Касались они наличия американского гражданства и того, в чем его обвиняют. Между Россией и США нет договора об экстрадиции, так что Павловича благополучно отпустили. Он благодарен сотрудникам, ведь прокурор мог приехать и через сутки. По его мнению, вежливость правоохранителей была продиктована в том числе тем, что его разыскивают через Интерпол, а нашли в таком шикарном отеле.

Хакер отметил, что впервые столкнулся с подобным и предположил, что так сработала система безопасности самого отеля. Он также добавил, что может «зазвенеть» и в любом другом месте. Вопросом его исключения из базы занимается адвокат Игорь Литвак. А пока он не уезжает из России, где намерен получить гражданство, разве что в Белоруссию — в любой другой стране не исключается его длительный арест и выдача.



База розыска Интерпола открыта, так называемые red notices на конкретного человека можно найти по имени, фамилии, гражданству и стране, по чьей инициативе он в нее попал. Ни одна из вариаций фамилию Павловича не выдала.



«По словам американцев, на него есть red notice. Но это по словам американцев», — рассказал «Фонтанке» адвокат Игорь Литвак.

Как отметил в стриме Павлович, по его мнению, он давно отсидел за содеянное — в его родной Белоруссии за киберпреступления он был приговорен к 16 годам лишения свободы, отсидел десять и больше в криминальные дела не впутывался. Он утверждает, что не украл ни рубля у белорусских граждан или банков, а США не готовы принять тот факт, что сидел он в другой стране. «Обвинения очень совпадают. Я убеждён, посмотрев все документы, что Сергей отсидел срок 10 лет в Белоруссии за то, что он делал против Америки», — добавил Литвак.

«Криминал не стоит того, он может любого из вас привести в ситуацию, как у меня или намного хуже. Я попал почти случайно, просто было такое время. Был бы у меня папа, а не отчим (дальше нецензурно)... У детей из 90-х не было особого выбора, не было набора инструментов, какой есть сейчас. У вас есть все знания мира, занимайтесь лучше саморазвитием», — обратился к аудитории Павлович.



В одном ряду с ним по делу о «самой крупной краже персональных данных за всю историю США» проходил, например, Владислав Хорохорин, известный как BadB. Его приговорили в 2013 году и депортировали в феврале 2017-го. Хорохорин и другие хакеры основали компанию Cybersec, она занимается защитой персональных данных. Павлович дружен с BadB.

Еще один фигурант, украинец Максим Ястремский, был задержан в Турции. За киберпреступления в 2009 году его приговорили к 30 годам тюрьмы. Уроженец Эстонии Александр Суворов в 2011 году признал свою вину в американском суде и получил семь лет. Сергей Сторчак в 2010 году был задержан в Индии, судя по всему, в тюрьме ему долго сидеть не пришлось.

Самый большой срок на территории США получил кубинец Альберт Гонсалес, по трем эпизодам он был приговорен к 20 годам лишения свободы.



Надежда Мазакина,

«Фонтанка.ру»

