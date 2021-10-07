Microsoft: Больше половины кибератак в мире совершили хакеры из России

С июля 2020 по июнь 2021 года почти 60% кибератак в мире совершили группировки из РФ.

«На Россию снова приходилось больше всего взломов <...> — 58% кибератак, обнаруженных за последний год», — приводит 7 октября заявление Microsoft агентство Associated Press.

Целями российских хакеров якобы были в основном правительственные учреждения — в США, на Украине, в Великобритании и европейских странах-членах НАТО. Доля России в киберпреступлениях выросла, так как еще год назад на РФ приходилось 52%.