Microsoft: Больше половины кибератак в мире совершили хакеры из России

С июля 2020 по июнь 2021 года почти 60% кибератак в мире совершили группировки из РФ.
«На Россию снова приходилось больше всего взломов <...> — 58% кибератак, обнаруженных за последний год», — приводит 7 октября заявление Microsoft агентство Associated Press.
Целями российских хакеров якобы были в основном правительственные учреждения — в США, на Украине, в Великобритании и европейских странах-членах НАТО. Доля России в киберпреступлениях выросла, так как еще год назад на РФ приходилось 52%.
Северная Корея стоит за 23% атак, при чем доля этой страны выросла за год с 11%. Китай занимает лишь 8%. В своем июньском интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин назвал фарсом обвинение российских хакеров в кибератаках в США и счел его необоснованным и бездоказательным.