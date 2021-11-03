Фото дня. Зима в Петербурге началась официально: запретили проход по льду

Петербург вовсю готовится к зиме. На Неве уже предупреждают о том, что выходить на лёд опасно.
Табличку «Переход по льду запрещён» повесили на Петровском спуске на Адмиралтейской набережной, заметил 3 ноября фотограф «Фонтанки».
Сегодня же горожане принялись утеплять статуи. Диоскурам и их коням у Манежа надели красные варежки. Хотели порадовать и скульптуры на Аничковом мосту, но полиция оказалась против. Трёх жалостливых юношей препроводили в отдел.
Синоптики же пока сильного похолодания не обещают. Только дожди и ветер.