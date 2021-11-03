Фото дня. Зима в Петербурге началась официально: запретили проход по льду

Петербург вовсю готовится к зиме. На Неве уже предупреждают о том, что выходить на лёд опасно.



Табличку «Переход по льду запрещён» повесили на Петровском спуске на Адмиралтейской набережной, заметил 3 ноября фотограф «Фонтанки».

