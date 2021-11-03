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Фото дня. Зима в Петербурге началась официально: запретили проход по льду

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Петербург вовсю готовится к зиме. На Неве уже предупреждают о том, что выходить на лёд опасно.

Табличку «Переход по льду запрещён» повесили на Петровском спуске на Адмиралтейской набережной, заметил 3 ноября фотограф «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Сегодня же горожане принялись утеплять статуи. Диоскурам и их коням у Манежа надели красные варежки. Хотели порадовать и скульптуры на Аничковом мосту, но полиция оказалась против. Трёх жалостливых юношей препроводили в отдел.

Синоптики же пока сильного похолодания не обещают. Только дожди и ветер.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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