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А теперь не так приятно. В Петербурге начинаются дожди, и уже известно, когда будет пик

Дожди пришли в Петербург, но похолодания ещё нет

Погода подготовила петербуржцам неприятный сюрприз. Все длинные выходные будут дождливыми. Из плюсов — пока сохраняется тепло.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 ноября днём местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха с ночных 3–5 градусов днём вырастет до 7–9.

И ночные, и дневные значения сейчас повышенные для начала ноября, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно (как и сегодня), от минус 3 до плюс 7 градусов. Самое холодное 3 ноября выдалось в 1975 году, минус 11 днём, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 11.

4 ноября СЗ УГМС обещает небольшой дождь преимущественно в первой половине дня, а 5 ноября — дождь посильнее. Причём оба дня плюс 8–10 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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По прогнозу центра «Фобос», в Санкт-Петербурге вплоть до воскресенья ожидаются дожди, наиболее сильные пройдут в пятницу. В выходные, когда на берега Невы станут поступать более прохладные воздушные массы, показания термометров понизятся на 2–3 градуса.

Сильный туман сохранялся в Москве даже ночью. Туманно было и в Петербурге, и в других регионах России, и даже в других странах. Например, в Турции туманом заволокло пролив Босфор, и пришлось приостанавливать движение судов.

Петербург вечером 2 ноября
Петербург вечером 2 ноябряФото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
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«Формирование плотных туманов — косвенный признак того, что антициклон слабеет, — отмечает центр «Фобос». — А значит, все атлантические циклоны, которые он сдерживал на подходе к России, вскоре получат возможность пробиться на Русскую равнину. Уже сегодня поля фронтальной облачности протянутся от Балтики до Кавказа, в западных регионах пойдут дожди. Ну а зона туманов переместится к берегам Волги. Поначалу вторжение циклонов даже усилит поток южного воздуха. На пик потепление выйдет в пятницу, причём в большей степени это почувствуют жители центральных и южных областей: в средней полосе столбики термометров дотянутся до сентябрьских +10... +15 °С, а в Причерноморье будет до +20 °С. Но в дальнейшем изменение погодного тренда обернется похолоданием».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Петербург вечером 2 ноября
Петербург вечером 2 ноябряФото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

houspi
Дождик, дождик, пуще
Дам тебе гущи
Хлеба каравай
Сильней поливай!
Семён Лобкотрясов
Отличная погода
Свободу Лёхе!
"А теперь не так приятно. В Петербурге начинаются дожди," )
А мне дожди нравятся..) С Детства..) Наверное потому, что у "взрослых" начинается.. переполох.., как перед Новым Годом.., типа.. - ай, ай, ай, надо всё успеть!) А где же.. зонтик? ) А, как же эту лужу обойти? ) На лицах взрослых.., - совсем другие выражения и, поскольку они уже озабочены дождём можно.. легко ускользнуть из под их сурового взгляда! ) Дети очень наблюдательны за поведением взрослых! ) Причём, как настоящие разведчики, они не выдают своего настроения.., наверное потому, что ещё не так хорошо болтают словами, как ногами..) Девчонкам, говорят, в этом смысле проще..) Да и, взрослеют они, говорят, раньше..) Может поэтому Дождь им "не так приятен"? )
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