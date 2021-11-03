А теперь не так приятно. В Петербурге начинаются дожди, и уже известно, когда будет пик

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 ноября днём местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха с ночных 3–5 градусов днём вырастет до 7–9.
И ночные, и дневные значения сейчас повышенные для начала ноября, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно (как и сегодня), от минус 3 до плюс 7 градусов. Самое холодное 3 ноября выдалось в 1975 году, минус 11 днём, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 11.
4 ноября СЗ УГМС обещает небольшой дождь преимущественно в первой половине дня, а 5 ноября — дождь посильнее. Причём оба дня плюс 8–10 градусов.
По прогнозу центра «Фобос», в Санкт-Петербурге вплоть до воскресенья ожидаются дожди, наиболее сильные пройдут в пятницу. В выходные, когда на берега Невы станут поступать более прохладные воздушные массы, показания термометров понизятся на 2–3 градуса.
Сильный туман сохранялся в Москве даже ночью. Туманно было и в Петербурге, и в других регионах России, и даже в других странах. Например, в Турции туманом заволокло пролив Босфор, и пришлось приостанавливать движение судов.
«Формирование плотных туманов — косвенный признак того, что антициклон слабеет, — отмечает центр «Фобос». — А значит, все атлантические циклоны, которые он сдерживал на подходе к России, вскоре получат возможность пробиться на Русскую равнину. Уже сегодня поля фронтальной облачности протянутся от Балтики до Кавказа, в западных регионах пойдут дожди. Ну а зона туманов переместится к берегам Волги. Поначалу вторжение циклонов даже усилит поток южного воздуха. На пик потепление выйдет в пятницу, причём в большей степени это почувствуют жители центральных и южных областей: в средней полосе столбики термометров дотянутся до сентябрьских