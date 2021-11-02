Туман накрыл Москву и другие регионы. Наблюдали его и под Петербургом

Причиной стало похолодание. «Минувшим вечером, в условиях тихой, антициклональной погоды, довольно резкое понижение температуры и высокая влажность воздуха спровоцировали образование густых туманов на обширной территории многих регионов Европейской России. Туманы наблюдаются на обширных пространствах от западных границ страны до Нижегородской и Костромской областей на востоке и от берегов Белого моря в Архангельской области на севере до Саратовской и Самарской областей на юге», — поясняет центр «Фобос» . Отметим, что в Ленобласти туман наблюдается второй день подряд.

Из-за тумана в Оренбурге 2 ноября задержали три самолёта, в том числе петербургский. «По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту Оренбурга задержано три регулярных авиарейса: рейс 1245 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево), рейс 6454 авиакомпании «Россия» по маршруту Оренбург — Санкт-Петербург (Пулково), рейс 730 авиакомпании Nord Wind по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево)», — цитирует «Интерфакс» Уральскую транспортную прокуратуру. Самолёты ушли на посадку на запасные аэродромы Уфы и Магнитогорска.



В Москве авиасообщение нарушено сильно. Самолёты уходят на запасные аэродромы, в том числе в Петербург. До сих пор задерживаются вылеты в столицу из Пулково. По данным на 10 часов, на онлайн-табло петербургского аэропорта пять таких рейсов.

