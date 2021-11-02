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Туман накрыл Москву и другие регионы. Наблюдали его и под Петербургом

Синоптики обещают, что солнце рассеет туман в Москве к 11 часам

Туманы накрыли не только Москву, но множество российских регионов, не только в европейской части страны. Задерживаются петербургские рейсы.

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Причиной стало похолодание. «Минувшим вечером, в условиях тихой, антициклональной погоды, довольно резкое понижение температуры и высокая влажность воздуха спровоцировали образование густых туманов на обширной территории многих регионов Европейской России. Туманы наблюдаются на обширных пространствах от западных границ страны до Нижегородской и Костромской областей на востоке и от берегов Белого моря в Архангельской области на севере до Саратовской и Самарской областей на юге», — поясняет центр «Фобос». Отметим, что в Ленобласти туман наблюдается второй день подряд.

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Из-за тумана в Оренбурге 2 ноября задержали три самолёта, в том числе петербургский. «По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту Оренбурга задержано три регулярных авиарейса: рейс 1245 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево), рейс 6454 авиакомпании «Россия» по маршруту Оренбург — Санкт-Петербург (Пулково), рейс 730 авиакомпании Nord Wind по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево)», — цитирует «Интерфакс» Уральскую транспортную прокуратуру. Самолёты ушли на посадку на запасные аэродромы Уфы и Магнитогорска.

В Москве авиасообщение нарушено сильно. Самолёты уходят на запасные аэродромы, в том числе в Петербург. До сих пор задерживаются вылеты в столицу из Пулково. По данным на 10 часов, на онлайн-табло петербургского аэропорта пять таких рейсов.

Москвичи в соцсетях удивляются плотности тумана и рассуждают о его происхождении. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что это естественное природное явление, возникшее без какого-либо антропогенного воздействия. Туман рассеется около 11 часов.

«По данным метеорологических станций региона, местами видимость составляет всего 50 метров и менее, что существенно ухудшает движение автотранспорта и работу аэропортов. Как сообщают СМИ, только в аэропортах столичного аэроузла из-за тумана отменены или задержаны более 50 авиарейсов. <...> Будьте внимательны при движении по автодорогам, как управляя автомобилем, так и передвигаясь пешком, и учитывайте в своих планах возможные пробки на дорогах и задержки авиарейсов. По нашим прогнозам, туманы будут рассеиваться к 10–11 часам, как только солнечные лучи начнут активно прогревать остывший за ночь воздух», — подтверждают в «Фобосе».

Московская ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам надеть яркую одежду и светоотражатели.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На да.нный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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