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Босфор закрыли для судов, там тоже туман

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Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube
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Туманно сегодня не только в Москве. По той же причине власти Турции 2 ноября остановили проход судов в проливе Босфор в обоих направлениях.

Как сообщает «Радио Маяк» со ссылкой на телеканал «Хабертюрк», туман образовался в понедельник вечером, во вторник видимость местами снизилась до нескольких сотен метров.

Аналогичная ситуация в проливе Дарданеллы: 300-метровые опоры моста через него почти полностью скрыты туманом. Он также временно закрыт для судов. Отменены паромные рейсы и в Мраморном море.

Marinetraffic демонстрирует внушительный затор.

Скриншот с <a href="https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:28.7/centery:41.0/zoom:8" class="io-leave-page _" target="_blank">Marinetraffic</a>
Скриншот с Marinetraffic
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Туман 2 ноября образовался во многих регионах России, в том числе в Ленобласти. В Москве — особенно плотный. Его называют радиационным. Из-за него задерживали множество авиарейсов, в том числе петербургские. По прогнозам синоптиков, туман развеется к вечеру.

Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube
Скриншот с <a href="https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:28.7/centery:41.0/zoom:8" class="io-leave-page _" target="_blank">Marinetraffic</a>
Скриншот с Marinetraffic

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