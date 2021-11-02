Босфор закрыли для судов, там тоже туман

Туманно сегодня не только в Москве. По той же причине власти Турции 2 ноября остановили проход судов в проливе Босфор в обоих направлениях.



Как сообщает «Радио Маяк» со ссылкой на телеканал «Хабертюрк», туман образовался в понедельник вечером, во вторник видимость местами снизилась до нескольких сотен метров.

