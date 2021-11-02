Босфор закрыли для судов, там тоже туман

Туманно сегодня не только в Москве. По той же причине власти Турции 2 ноября остановили проход судов в проливе Босфор в обоих направлениях.
Как сообщает «Радио Маяк» со ссылкой на телеканал «Хабертюрк», туман образовался в понедельник вечером, во вторник видимость местами снизилась до нескольких сотен метров.
Аналогичная ситуация в проливе Дарданеллы: 300-метровые опоры моста через него почти полностью скрыты туманом. Он также временно закрыт для судов. Отменены паромные рейсы и в Мраморном море.
Marinetraffic демонстрирует внушительный затор.
Туман 2 ноября образовался во многих регионах России, в том числе в Ленобласти. В Москве — особенно плотный. Его называют радиационным. Из-за него задерживали множество авиарейсов, в том числе петербургские. По прогнозам синоптиков, туман развеется к вечеру.