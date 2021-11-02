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«Туман-долгожитель» в Москве полностью рассеется только к концу дня

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В Москве туман, который уже прозвали долгожителем, сохранится до вечера. Об этом 2 ноября РИА Новости сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в центре и на севере города погода начнет улучшаться после полудня. В середине дня, как предполагает специалист, на северо-западе, где расположено Шереметьево, условия позволят открыть воздушные ворота. На юге и в направлении Внуково туман сохраниться до вечера. По словам синоптика, полностью видимость восстановится только к 21:00.

«Это туман очень сильной интенсивности, и чтобы так долго держался — это редкое явление. Думаю, что эта история случается раз в 5 лет, не чаще, чтобы в ноябре происходили такие туманы. Туман-молоко стоит над Москвой с полуночи, с видимостью менее 100 метров, при этом сам туман сел раньше и до сих пор продолжается. Вот такой долгожитель, уникальный туман по интенсивности и продолжительности для центральной России», — цитирует агентство метеоролога.

Ранее в Гидрометцентре московский туман назвали радиационным.

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Комментарии (1)

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По всей России( и не только) туман сейчас. У нас в Петербурге туман, в Минске туман, на Украине, в Якутии.
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