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В Петербурге по делу о систематических взятках задержали основателя крематория и Музея смерти

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В Петербурге задержали коммерсанта, связанного с коррупционной схемой по поставке клиентов новосибирским похоронщикам. Ему удавалось скрываться от следствия больше года.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 3 ноября, оперативники уголовного розыска петербургского главка остановили 68-летнего мужчину на улице Рубинштейна, 34, накануне вечером. Он родился в Кемерово, в Новосибирске был занят похоронным бизнесом и там же был объявлен в федеральный розыск по делу о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК).

По версии следствия, с 2011 года по 2019 год обвиняемый, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

В Новосибирске с августа прошлого года ищут основателя частного крематория и местного Музея смерти Сергея Якушина. Следствие полагает, что он годами приплачивал главному патологоанатому ГКБ № 1 Михаилу Козяеву за навязывание родственникам умерших услуг компании Якушина. Козяев, которому вменили денежные отношения ещё с одним похоронщиком, осуждён. В мае прошлого года суд назначил ему штраф в 4,5 миллиона рублей, пишет РБК.

«Он никуда не собирается убегать, а намерен доказывать свою правоту. Это его принципиальная позиция. Отец не давал взятку Козяеву», — заявил в интервью NGS.RU сын Якушина Борис, занимающий должность директора крематория.

Сейчас задержанный находится в полиции Центрального района Петербурга, новосибирских коллег уже известили.

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