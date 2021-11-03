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«Тундра горит». Байден возмутился климатическими бедами России

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Президент США Джо Байден 2 ноября раскритиковал российского лидера Владимира Путина — заявил, что в стране климатические проблемы, а данных об их решении нет. Американский глава возмутился тем, что в России горит тундра — вероятно, имея в виду тайгу.

«Тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — отметил Байден на пресс-конференции в Глазго (цитата по РИА Новости).

Накануне Байден, подводя итоги саммита G20, выразил разочарование «отсутствием де-факто» в Риме лидеров России и Китая. «Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — заявил он. В Кремле заявили, что Россия «весьма активно принимала участие в работе двадцатки».

Напомним, что саммит G20 проходил в Риме 30–31 октября. Путин принял в нём участие по видеосвязи.

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Комментарии (4)

angel of death
вообще-то, хватит делить планету Земля на какие-то убогие страны с дебильными границами.... Есть общая проблема - из-за огромного числа выхлопов, наш шарик негревается - и в этом виноваты ВСЕ страны, и меры должны принимать ВСЕ и СРАЗУ... от пустых переговоров НЕТ никакого смысла... будущее НАШИХ внуков под угрозой - им НЕ выжить, если летом температура будет +50 или +60 в тени.... из-за засухи сокращается число УРОЖАЯ, а кол-во жителей на планете УЖЕ 7 млрд....
266228331
Несомненно вопрос экологии очень важен и в России есть большие проблемы в этом вопросе.
Cop26 супер
И есть действительно радеющие за экологию люди, но это не политики
Поэтому товарищи прилетевшие на 400 частных бортах ( 2 из них Байдена) и оставившие экослед размером превышающий годовой выброс co2 Шотландии
В сад, всех в сад)
А мы послушаем более адекватных людейc, начинающих с себе
И на сор26 они тоже были)
07A
У президента Байдена в голове вспыхнула тундра!
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