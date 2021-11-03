«Тундра горит». Байден возмутился климатическими бедами России

Президент США Джо Байден 2 ноября раскритиковал российского лидера Владимира Путина — заявил, что в стране климатические проблемы, а данных об их решении нет. Американский глава возмутился тем, что в России горит тундра — вероятно, имея в виду тайгу.



«Тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — отметил Байден на пресс-конференции в Глазго (цитата по РИА Новости).

Накануне Байден, подводя итоги саммита G20, выразил разочарование «отсутствием де-факто» в Риме лидеров России и Китая. «Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — заявил он. В Кремле заявили, что Россия «весьма активно принимала участие в работе двадцатки».

