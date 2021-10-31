Свою оценку саммиту G20 дал президент США. В целом он доволен, хотя и хотел бы видеть там Россию «де-факто»

Президент США Джо Байден считает, что саммит G20 в Риме добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и вопросам климата. С таким заявлением глава Белого дома выступил по итогам мероприятия на пресс-конференции 31 октября.
«Это был сложный год, отмеченный огромными глобальными вызовами, из которых критическими являются пандемия, … постоянное экономическое восстановление и борьба с климатическим кризисом. Я считаю, что мы добились осязаемого прогресса в каждом из этих вопросов, в частности из-за намерения этого добиться, с которым сели за стол переговоров США», — цитирует Байдена РИА Новости.
При этом президент США выразил разочарование «отсутствием де-факто» в Риме лидеров России и Китая. «Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — добавил он.
Ранее «Фонтанка» писала, что генсек ООН Антониу Гутерриш остался недоволен итогами саммита G20 в Риме. Глава МИД РФ Сергей Лавров, наоборот, назвал их «очень позитивными». Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил, что страны G20 договорились о координации по вопросу цен на энергоресурсы.