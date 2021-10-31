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Макрон: Страны G20 договорились о координации по ценам на энергоресурсы

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Страны группы G20 договорились о тесной координации между производителями и потребителями по вопросу цен на энергоносители. Об этом со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита в Риме вечером 31 октября сообщает РИА Новости.

Макрон также отметил, что значительное повышение и волатильность цен на газ и на нефть ослабило мировой рост.

«Было запротоколирована необходимость координации между государствами-производителями и государствами-потребителями в короткие сроки», — подчеркнул французский лидер.

Ранее «Фонтанка» писала, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал результаты саммита G20 в Риме «очень позитивными».

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Комментарии (6)

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То есть, другим языком говоря, 18 стран договорились о том, сколько будут стоить ресурсы, которые им поставляют оставшиеся две...
Членами G20 являются Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС).
altnec
Посредник в лице макарона сыграл свою роль - это отметили все.
Теперь ждем новых сенсаций по новостройкам для тараканов.
Lynnot78
Запротоколировали констатацию факта
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