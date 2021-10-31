Макрон: Страны G20 договорились о координации по ценам на энергоресурсы

Страны группы G20 договорились о тесной координации между производителями и потребителями по вопросу цен на энергоносители. Об этом со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита в Риме вечером 31 октября сообщает РИА Новости.
Макрон также отметил, что значительное повышение и волатильность цен на газ и на нефть ослабило мировой рост.
«Было запротоколирована необходимость координации между государствами-производителями и государствами-потребителями в короткие сроки», — подчеркнул французский лидер.
Ранее «Фонтанка» писала, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал результаты саммита G20 в Риме «очень позитивными».