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Лавров высказался о главном итоге саммита G20

Глава МИД РФ назвал результаты саммита G20 «очень позитивными»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главный, по его мнению, итог саммита G20 в Риме. Им стала невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях, считает он.

«Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита — не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию, заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. Подавляющее большинство участников высказались за то, чтобы Группа двадцати подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов», — цитирует Лаврова 31 октября ТАСС.

Как отметил глава МИД, речь идет в том числе о таких сферах, как борьба с изменением климата и противодействие пандемии. «По энергобезопасности четко закреплено, что Группа двадцати будет выступать за такие решения в сфере энергополитики на будущее, которые будут базироваться на четком, устойчивом балансе интересов между поставщиками и потребителями энергоресурсов», — подчеркнул Лавров.

В целом он оценил результаты саммита как «очень позитивные». «Основные тенденции, которые, я считаю, мы должны всячески поддерживать, заключаются в стремлении к коллективной работе. Мы всегда за это выступаем», — констатировал глава МИД РФ.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите Группы G20, заявил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза.

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Комментарии (4)

Alex000
Судя по контенту - ничего из того, что эти ребята хотели бы, G20 не одобряет.
Денеб
Путинский ястреб...... Слишком много на себя берёт..... Давно уже берега потерял.....
Maxic_84
Любовницу, мать любовницы и падчерицу Лавров надеюсь как обычно свозил в Рим за наш счёт?
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